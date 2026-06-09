Hacia una Ley de Ecocidio: el Senado avanza con la penalización de delitos ambientales graves

El Senado de la Nación ha dado un paso fundamental en la protección de los recursos naturales al avanzar en un dictamen que propone tipificar y abordar distintas conductas delictivas por delitos ambientales graves. La iniciativa fue debatida en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, encabezadas por los senadores Gonzalo Guzmán Coraita y Edith Terenzi.

Nuevas herramientas contra el daño ecológico

El proyecto de ley, diseñado por la senadora Terenzi, tiene como objetivo principal fortalecer las herramientas legales para la prevención, investigación y sanción de delitos que afectan al ecosistema. Según los fundamentos de la propuesta, se busca dotar al sistema judicial de mecanismos adecuados para enfrentar fenómenos que impactan severamente en la calidad de vida de la población y la integridad de los recursos naturales.

Para garantizar la efectividad de la norma, el dictamen incorpora definiciones taxativas en el artículo 77 del Código Penal, tales como “daño ambiental irreversible”, “daño ambiental especialmente grave” y la delimitación de la “extensión espacial del daño”.

Definiciones clave: Ecocidio y daño irreversible

Uno de los puntos más destacados es la inclusión de la figura de "ecocidio". De acuerdo con las fuentes, se entiende por este término al daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de protección ambiental, de manera que se comprometan los derechos de las generaciones actuales y futuras.

El proyecto establece distinciones técnicas precisas:

Daño ambiental irreversible: Aquel que imposibilita la regeneración natural del ecosistema afectado en un plazo razonable.

Aquel que imposibilita la regeneración natural del ecosistema afectado en un plazo razonable. Daño ambiental especialmente grave: Aquel que, por su extensión o duración, provoca deterioros severos que afectan el derecho humano a un ambiente sano de comunidades enteras.

Duras penas de prisión y multas económicas

El régimen de sanciones propuesto contempla escalas penales severas según la gravedad del hecho:

Daños especialmente graves: Quienes provoquen estos daños violando las normas ambientales se enfrentarán a penas de 3 a 10 años de prisión. Además, se les impondrá una multa equivalente al valor de 30 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena. Daños irreversibles: En los casos de mayor gravedad, donde el daño sea irreparable, las penas se elevan significativamente, estableciéndose entre 5 y 15 años de prisión. En estos supuestos, la multa económica ascenderá a 70 salarios mínimos.

Con este avance legislativo, Argentina busca modernizar su Código Penal para estar a la altura de los desafíos ambientales contemporáneos, garantizando que los delitos contra la naturaleza dejen de ser tratados como infracciones menores y reciban sanciones acordes a su impacto social y ecológico.