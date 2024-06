Guillermo Francos llegó a Diputados para rescatar la restitución de Ganancias

Live Blog Post

Nancy Picón cruzó a un diputado peronista por el caso Loan

Quien entró en dicha discusión fue la sanjuanina Nancy Picón, al criticar al peronismo por votar en contra del fortalecimiento de las fuerzas federales para luchar contra la trata de personas. Durante sus palabras, tuvo un cruce con un legislador de Unión por la Patria.

“Parece contradictorio. Cuando hubo que votar el fortalecimiento de las fuerzas federales para luchar contra la trata de personas no lo hicieron, y hoy gastan sus energías en poner carteles en sus bancadas. No nos pagan el sueldo para poner un cartel, sino para legislar”, dijo Picón.

Posteriormente, tomó la palabra el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez. Criticó a la sanjuanina por “generar una fake new que lamentablemente la trae a este recinto”.

Picón le contestó a Martínez. “Yo no permito que usted ponga en tela de juicio lo que sé o no sé. Conozco mucho más que algunos que ocupan bancas ahí, quizás no como el diputado que lleva años apencado”, expresó.

La orreguista cuestionó a los diputados que usaron a Loan. “Ojalá usen esas energías que tienen para este silencio aturdidor respecto a otros casos como Alperovich”, finalizó.