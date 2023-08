Gobierno retomó la paritaria con un rechazo de los gremios a la oferta mejorada

"Nosotros ahora vamos a iniciar este debate con los gremios. Entendemos la postura en defensa de los intereses, no solo de sus afiliados, porque los beneficios de la paritaria ya no son solo para los afiliados, sino para toda la docencia en este caso. Pero vuelvo a decir, tenemos que ser responsables y prudentes", dijo al ingresar a la reanudación de la paritaria docente la ministra de Hacienda local, Marisa López.

La funcionaria uñaquista se mostró cauta pero a la vez firme, ya que avanzó con varias ofertas en esta negociación, que es una revisión del aumento anual acordado en marzo y evitó hablar de una suba aplicada vía decreto. "Como nosotros decimos, nosotros llegamos a un acuerdo en el mes de marzo, el acuerdo salarial 2023. Ustedes saben muy bien que una propuesta, una decisión que tenía que ver con un incremento del 71% para todo el año, con una cláusula de actualización para que los salarios siempre estuvieran 5% por encima de la inflación. Allí hubo una decisión política de nuestro gobernador de modificar los porcentajes. De hecho, los porcentajes previstos para el mes de noviembre, justamente se trajeron al mes de abril y al mes de julio, lo que resultó que al mes de julio ya los salarios estén incrementados en un 61%", recordó la funcionaria.

En ese acta de paritaria también se estableció una instancia de revisión. "La revisión significa verificar el cumplimiento de lo acordado, hacer un estado de situación de las cuentas públicas, de la situación de la inflación. Nosotros hemos cumplido en tiempo y forma con lo acordado oportunamente. Sin embargo, y a solicitud de los gremios docentes y también del resto de los gremios de la administración pública, hemos estudiado la posibilidad de adelantar tramos, de adelantar el 10% de septiembre. Eso está ofrecido, de sumarle algunos puntos más, en función justamente de mantener nuestro equilibrio fiscal. En un año muy complejo, donde los recursos vienen muy por debajo de la inflación y donde estamos en un periodo de transición donde debemos ser responsables y prudentes", destacó López al ingresar a la reunión.

Advirtió que "ahora nos sentaremos en la mesa, como siempre, abiertos al diálogo, pero nosotros debemos ser respetuosos, responsables fundamentalmente, toda vez que administramos los recursos de todos los sanjuaninos y sanjuaninas".

¿En caso de paro docente habrá descuento del día? López dijo que aplicarán "lo que corresponde, día trabajado, día pagado".

Además, sobre la propuesta extendida a los otros estatales, los no docentes, recordó que "anunciamos el incremento del 100% en las destinaciones familiares, el incremento también en los jornales de campaña, y traemos el 10% de septiembre al mes de agosto, más 5 agosto. Es decir, el 15% para el mes de agosto".

UDAP, UDA y AMET llegaron con el rechazo

Al llegar, la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, informó que vienen con un rechazo a la oferta oficial. "Nosotros tuvimos un largo trabajo porque hicimos un mandato propuesta por propuesta, es decir, ítem por ítem, propuesta 1, 2, 3 y 4, y bueno, fue rechazado. Estuvo muy difícil, estuvo muy cuestionada, muy peleada, pero bueno, al final se rechazaron las cuatro propuestas".

Además, en rueda de prensa, señaló que "la alternativa es lo que todas las docencias nos dicen, que es más dinero al básico. Y tratar de no achatar esta pirámide que siempre decimos que debe prevalecer y no puede ser que un docente que recién se inicia gane lo mismo que un docente con 15 o 20 años".

Agregó que "nosotros decimos que debe existir un piso, que debe existir esa pirámide. Entonces únicamente se logra no colocando esas sumas en negro, esas sumas no remunerativas, esos G". Y concluyó: "El 10 ya lo tenemos, pero 5 no, necesitamos más, aunque sea otros 10 más y más dinero en los otros ítems para tener esa pirámide de la que siempre decimos la docencia. Lo queremos en agosto, o sea, y ya después, bueno, hablamos septiembre. Recordemos también que ahora ya viene la paritaria en agosto, ya viene la paritaria nacional. Es decir, que terminamos esta paritaria y automáticamente ya en septiembre vamos a tener que hablar sobre otra paritaria".

La gremialista les mandó un mensaje a los Docentes Autoconvocados: "debemos estar todos en las instituciones. Nosotros hemos hecho plenario, lo cual en los plenarios también debo agradecer. Estoy muy contenta porque muchísimos delegados nuevos, es decir, que los chicos autoconvocados están. Ya saben que tienen que estar institucionalizados y deben estar bajo una normativa y estar dentro, pelear a la calle desde adentro. Nosotros estamos esperando, hemos hecho todo lo que hemos prometido, que es bajar a las bases, hacer el plenario y bajar a las bases, lo estamos cumpliendo. Entonces bueno, necesitamos que todos los docentes estemos acá luchando, pero estamos para un mismo objetivo, por supuesto".

Por su parte, Lucio Vázquez de UDA informó en rueda de prensa que "la propuesta fue rechazada nos hemos enterado de que ayer el gobierno de la provincia después del ofrecimiento del 10% al sector docente acordó con el resto del público un 15% y nosotros hoy consideramos que puede haber un poco más del 15%, y eso lo vamos a plantear en la mesa de negociaciones y si hay algún arreglo que se pueda hacer en algunos puntos de lo que es lo ya establecido y homologado como pueden ser los tramos por la antigüedad bienvenido sea".

En el caso de AMET, Daniel Quiroga expresó antes de entrar que"está complicada la reunión porque el 99, 99% de los docentes que han sido consultados, que son alrededor de mil y pico docentes que trabajan en distintos niveles, han rechazado la propuesta del gobierno. Y bueno, traemos una contrapropuesta, siempre pensando que debe existir una pirámide salarial en la cual nosotros consideramos que lo que propone el gobierno es un achatamiento de esa pirámide y la propuesta es un techo y no un piso".