Gattoni dijo que si no acuerdan este mes, quedarán las internas partidarias

"De final abierto", así calificó el vicegobernador Roberto Gattoni la negociación que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados provincial para acordar un sistema electoral que reemplace a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que fueron eliminadas en diciembre último por el uñaquismo. En esa reforma electoral quedó en pie el sistema anterior a las PASO que es el de internas partidarias. Es decir, que para elegir los candidatos que se pondrán a consideración de la gente en las elecciones generales no votarán todos los electores sino solamente los afiliados de las fuerzas que compitan. Ahora Gattoni dijo que si no se llega a un acuerdo durante septiembre sobre un mecanismo alternativo, quedarán las internas.

La modificación al Código Electoral quedó judicializada después de que se dieran tres pedidos de que se declare inconstitucional la eliminación de las PASO: dos cuestionamientos vinieron del Frente de Todos, por parte del giojismo y el PTP, y el restante lo hizo Juntos por el Cambio. Aún se tramitan en diferentes instancias en Diputados, y hay dos fallos de la Cámara Civil que le dan la razón al uñaquismo, pero aún queda camino por recorrer en tribunales. A la par y con los tiempos en contra, el uñaquismo buscó acelerar las conversaciones en la Legislatura para acordar un sistema que no sean obviamente las PASO, ni tampoco las internas que quedaron vigentes. Por eso, presentó un proyecto que propone un sistema similar a la Ley de Lemas que se utilizó en los '90 en San Juan. Esta propuesta del PJ tendría apoyo del giojismo pero no de Juntos por el Cambio, que ha cuestionado este intento duramente y amenaza con judicializarlo si se aprueba, tal y como hizo con la supresión de las PASO. Además del proyecto de la Ley de Lemas aggiornada, el oficialismo presentó otro que se necesita para avanzar en una reforma del sistema electoral porque hoy está prohibido hacerlo ya que se está dentro del plazo de los 180 días anteriores al acto eleccionario.

En este marco, empezó la semana pasada el debate en reunión ampliada de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales , y de Justicia y Seguridad para que los diputados acuerden qué sistema adoptarán para las categorías provinciales y municipales. Incluso se escucharon versiones de que esta misma semana se podría conseguir despacho y aprobar la modificación del Código Electoral y la ley de los plazos en la sesión ordinaria de este jueves. Pero al parecer los legisladores no se logran poner de acuerdo.

Gattoni, que lleva la batuta de las negociaciones, aseguró este lunes en diálogo con Radio Sarmiento que "todavía está en etapa de negociación" y advirtió que "si no hay los amplios consensos que el gobernador ha pedido para reemplazar las internas partidarias (que es el mecanismo que quedó firme tras la eliminación de las PASO), porque un sistema alternativo debe tener los consensos suficientes y si no hay nos quedamos con las internas. Será lo que se acuerde".

El vice de Uñac dijo que "se ha trabajado incesantemente" pero no se ha logrado acuerdo. Y destacó que "si no hay acuerdo brevemente en el corto plazo, en septiembre, quedarán las internas partidarias".

Para el presidente de la Cámara de Diputados local "hay varias trabas y cosas que no se ponen de acuerdo los legisladores", pero no quiso entrar en detalles. Se sabe que los desacuerdos se dan en cómo se plantearán las listas de concejales, por ejemplo. "El cambio no es fácil. Este sistema nuevo toma cosas de las PASO, de la Ley de Lemas, es complejo, si no hay acuerdo en el día de hoy lo pasaremos para la próxima semana. Estamos muy avanzados pero no está cerrado. La premisa es que tenga el acuerdo de una amplia mayoría".

Además, Gattoni opinó sobre este debate en comisiones que "no es que haya complicaciones sino respetar las posiciones de cada uno". A la vez destacó que "el consenso es responsabilidad de los diputados", y dijo que "puede pasar" que haya acuerdo hoy y se vote este jueves.