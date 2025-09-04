jueves 4 de septiembre 2025

Fuego cruzado

Francos apuntó contra una diputada sanjuanina: "Es una ignota dirigente conocida como la de los patitos en la cabeza"

El funcionario rechazó las acusaciones de la ex representante libertaria, quien lo vinculó a la filtración de audios

Por Redacción Tiempo de San Juan
Guillermo Francos le respondió a Lourdes Arrieta

El Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, negó haber participado en la filtración de audios que salieron a la luz en medio de la crisis del oficialismo y responsabilizó de forma directa al bloque Coherencia por la escalada de cuestionamientos públicos. Según Francos, la sanjuanina Lourdes Arrieta -diputada por Mendoza-, que lo señaló como responsable, carece de fundamentos para la acusación y actúa motivada por disputas internas.

Durante una entrevista en radio La Red, Francos apuntó contra la diputada: “Es una ignota dirigente conocida como la de los patitos en la cabeza, que fue electa por los votos del presidente y fue electa en Mendoza, donde no la conocía nadie”, expresó el funcionario. Quien además vinculó la ruptura del bloque a conflictos personales de Arrieta dentro del espacio. La declaración alude al día en que la parlamentaria se presentó a un debate en comisión de la Cámara de Diputados con un patito kawaii en la cabeza y se hizo viral.

“Nosotros apuntamos directamente a Francos, pero por una cuestión de que acá se busca dominar la imagen presidencial y los votos de Javier Milei. Sacar a Karina del medio y quedarse con la influencia a la investidura presidencial”, había declarado previamente Arrieta en el mismo medio.

Es por eso que Francos señaló que no mantiene ningún problema con la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei. Sobre la denuncia de los audios, remarcó: “Que haga una imputación de este tipo y sin fundamento, no entiendo. Tendría que preguntarle más a Pagano cómo vino esta operación de armar esta historieta de grabaciones truchas, de cuestionamientos y armados de bloque. Intencionalidad política debe haber y todo lo que dice esta señora es absolutamente ridículo”.

Arrieta llegó al Congreso de la mano de Milei, pero dejó el bloque oficialista en agosto del año pasado en medio de la polémica por la visita de legisladores a genocidas. Si bien actualmente no forma parte de La Libertad Avanza, la legisladora se define como a sí misma como “liberal libertaria (de los pocos que quedan)”.

image

Consultado por la posible implicancia o vínculo con los servicios de inteligencia, Francos descartó cualquier relación: “No tengo nada que ver con los servicios de inteligencia. No tengo ninguna persona de la SIDE trabajando conmigo”. Además, sugirió que la diputada y compañera de bloque de Arrieta, Marcela Pagano, debería explicar sus vínculos en la interna, al tiempo que recordó que muchos de los actuales legisladores del bloque Coherencia “fueron electos por los votos de Milei y antes no eran dirigentes conocidos”.

Respecto a las futuras acciones del gobierno, Francos subrayó que ya se realizó una presentación judicial y que se esperan los resultados de la investigación. “El gobierno ya hizo una denuncia, que estará avanzando y ahí se empezarán a hacer las investigaciones que corresponden”, explicó el jefe de Gabinete.

Sobre la posibilidad de cambios en la custodia de Casa Militar, Francos afirmó que todo se encuentra bajo análisis y que será la Justicia quien determine los pasos a seguir, evitando dar definiciones previas por falta de información específica sobre el caso.

El funcionario también consideró que los diputados del bloque Coherencia “son funcionales a que tratemos de tener una elección peor o de menor impacto electoral”. El dirigente advirtió que los problemas personales y disputas internas de algunos legisladores motivaron fracturas dentro del espacio, como la remoción de Pagano de la presidencia de una comisión y el intento del diputado, Carlos D’alessandro, por incluir a su hijo en una lista.

En cuanto a las acusaciones de “conspiración” contra el gobierno nacional, Francos remarcó que las afirmaciones de Arrieta y Pagano carecen de pruebas y que detrás de sus discursos se esconde la intención de desestabilizar al gobierno de Javier Milei: “Son golpistas, institucionalmente pretenden voltear al gobierno del presidente Milei, pero sin elementos”.

FUENTE: Infobae

