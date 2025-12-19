Falleció el secretario General de Luz y Fuerza

El secretario general de Luz y Fuerza, Rafael Mancuso, falleció este viernes y fue despedido en las redes sociales por el Consejo Directivo del sindicato.
viernes 19 de diciembre 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Los restos del dirigente serán velados en la sede sindical.
El secretario general de Luz y Fuerza, Rafael Mancuso, falleció este viernes y fue despedido en las redes sociales por el Consejo Directivo del sindicato.
“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Rafael Mancuso”, señaló el gremio en un comunicado.
Según informaron sus restos serán velados este sábado en el horario de 8 a 12 en el hall central de la sede central del gremio, en la calle Defensa 453 de la Capital Federal.