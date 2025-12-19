viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

Falleció el secretario General de Luz y Fuerza

Los restos del dirigente serán velados en la sede sindical.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

El secretario general de Luz y Fuerza, Rafael Mancuso, falleció este viernes y fue despedido en las redes sociales por el Consejo Directivo del sindicato.

Lee además
dolor en caucete por el deceso de una historica exconcejal
Triste noticia

Dolor en Caucete por el deceso de una histórica exconcejal
milei quiere volver a tratar el presupuesto en diputados el 29 o 30 de diciembre
Congreso

Milei quiere volver a tratar el Presupuesto en diputados el 29 o 30 de diciembre
image

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Rafael Mancuso”, señaló el gremio en un comunicado.

Según informaron sus restos serán velados este sábado en el horario de 8 a 12 en el hall central de la sede central del gremio, en la calle Defensa 453 de la Capital Federal.

Temas
Seguí leyendo

Fantino "descansó" a su ex compañero, Tronco, por votar en Diputados junto al kirchnerismo

En San Juan arman una comisión entre fiscales y funcionarios para definir una actuación penal "sin discrecionalidad"

En San Juan, asumieron los miembros del organismo que juzga y destituye jueces

Orrego celebró los avances con la Zona Franca de Jáchal: "paso histórico"

Leve descenso del desempleo, impulsado por propuestas de trabajo "informales"

Embargaron el sueldo y el aguinaldo de la diputada Villaverde por estafas con terrenos

Hackearon el WhatsApp de Munisaga y usaron su número para intentar estafar con dólares

Destituyeron al Juez Federal que se robó un tesoro de una caja de seguridad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fantino descanso a su ex companero, tronco, por votar en diputados junto al kirchnerismo
Escándalo

Fantino "descansó" a su ex compañero, Tronco, por votar en Diputados junto al kirchnerismo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Cambio de botellas y otros reciclables por plantines y compost, la propuesta de Cambio Verde para la última edición del año.
En San Juan

Plantines a cambio de botellas en desuso, la propuesta del programa Cambio Verde para despedir el año

Te Puede Interesar

A cuatro años de su puesta en marcha, los sanjuaninos opinaron sobre el funcionamiento de la Red Tulum.
Aumento

Desde enero, el pasaje de colectivo sube a $1.070 en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dictan la prescripción y sobreseen a los abogados sanjuaninos apuntados por la estafa de la fábrica de sordos
Por mora judicial

Dictan la prescripción y sobreseen a los abogados sanjuaninos apuntados por la estafa de la "fábrica de sordos"

El gobierno ya tiene predio para instalar la Zona Franca de Jáchal y ya hay interesados en operarla. Los modelos que se miran son de tres provincias donde funciona con éxito. 
Proyecto clave

Zona Franca de Jáchal: ya hay interesados y el Gobierno mira tres casos exitosos para ponerla en marcha

Iban a abrir un local en Santa Lucía y sufrieron el robo de cerca de $10.000.000 en mercadería: buscan dar con los ladrones
En las redes

Iban a abrir un local en Santa Lucía y sufrieron el robo de cerca de $10.000.000 en mercadería: buscan dar con los ladrones

En Chile confirmaron que los camiones no podrán transitar por el paso de Agua Negra durante esta temporada
Impacto

En Chile confirmaron que los camiones no podrán transitar por el paso de Agua Negra durante esta temporada