Fabián Aballay, ¿candidato a vicegobernador de Sergio Uñac?

Sin duda una de las declaraciones más buscadas era de ambos posibles candidatos a vicegobernador. En rueda de prensa el ministro Fabián Aballay respondió dejando en claro que hasta ahora no será candidato a vicegobernador. “En lo particular no se me ha manifestado nada al respecto, es decir que seguimos trabajando en esta tarea que se nos encomendó hace tiempo que justamente tiene que ver con trabajar en el marco territorial de un departamento que es Pocito”, remarcó el funcionario uñaquista.

image.png Algunas de las pintadas que comenzaron a aparecer en las últimas semanas.

Además, comentó: “Son momentos decisivos donde cada sector, cada frente, arma su estrategia política y en este sentido quedan horas de cerrar esto. Ustedes saben la dinámica de la política que obedece también a armados territoriales, a cuestiones que tienen que ver con siempre presentar al electorado una oferta política que genera expectativas”.

Puntualizando todo el tiempo que el compañero de fórmula de Uñac será en base a una decisión política y personal del actual gobernador, no cerró las puertas a la posibilidad, al remarcar que seguirá trabajando en donde lo consideren importante, sea como compañero de fórmula o como candidato a intendente en Pocito.

“Hay que contener la ansiedad y esperar el desarrollo de las próximas horas. En líneas generales, siempre respetuosos de la decisión y dispuestos a apoyarla y desarrollar el trabajo que siempre nos ha caracterizado. Creo que vienen grandes desafíos en líneas generales para nuestro frente”, cerró el funcionario.

Quien sea compañero de fórmula de Sergio Uñac no será una figura más que pase desapercibida. Con el nuevo sistema electoral, que sea un candidato que sume votos es indispensable si el objetivo es renovar la gestión y continuar al frente de la gobernación cuatro años más. Rumores, muchos, certezas por estas horas, ninguna.