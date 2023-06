En Juntos por el Cambio crece el no a la doble candidatura y aviva la danza de nombres

Un gran tablero de ajedrez y las piezas están moviéndose hasta último momento. Por estas horas, la tendencia dentro de Juntos por el Cambio es decirle no a las dobles candidaturas. Estaría descartado que los candidatos a gobernador y vice del espacio compitan por puestos legislativos nacionales. Sin Marcelo Orrego ni Fabián Martín compitiendo en primera persona, se abre un abanico de nombres que suenan para las listas.

Hubo reuniones a lo largo de todo el viernes 23 de junio y habrá el sábado una cumbre con los dirigentes más allegados. Se prevé un almuerzo en la casa del senador Roberto Basualdo, desde donde se oficializará la lista de precandidatos a diputados y senadores que competirán en las PASO del próximo 13 de agosto. Fuentes internas coincidieron en destacar que el binomio Orrego-Martín se siente con muchísimas chances de alcanzar una victoria el 2 de julio y estarían optando por no ir en la boleta de las PASO. La misma suerte correría para el resto de los cabezas de lista, tal es el caso de Marcelo Arancibia, Sergio Vallejos y Eduardo Cáceres.

La lista oficial del orreguismo irá apoyando a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales. Se abre una puerta para el armado de otra lista en apoyo a la también precandidata Patricia Bullrich, que va con Luis Petri.

Sin Orrego ni Martín, se anotan precandidatos a diputado y senador. Pero son dos los nombres que llevan la delantera: Emilio Achem y Nancy Picón, ambos paladar negro de Producción y Trabajo. Si bien Basualdo viene afirmando que no será candidato, no está 100% descartado. Como viene siendo costumbre de Producción y Trabajo, los primeros nombres de las listas son ocupados por gente del riñón. La apuesta no cambiará en esta contienda electoral.

Del bullrichismo, suenan María Eugenia Raverta, que viene encabezando el apoyo dentro del PRO a Patricia Bullrich, también Juan Domingo Bravo y los radicales disidentes.

Se buscará contener a los partidos que vienen siendo parte de la alianza opositora en San Juan. No hay nombres que lleven la delantera pero lo cierto es que las fuentes informaron que se anotan todos. El gran fusible de estas elecciones legislativas van a ser los nombres que vayan como representantes al Parlamento del Mercosur.