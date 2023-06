En el frente de Orrego, con pies de plomo sobre las nacionales, ¿Bullrich o Larreta?

El más medido con las respuestas es Orrego, quien consultado por Tiempo de San Juan respondió que "Todavía no se define eso. Más adelante".

Uno de los que habló más largo y tendido fue el candidato a vicegobernador de la Subagrupación Cambia San Juan, Fabián Martín. "Íbamos a conversar el 15 de las elecciones nacionales más tranquilos después del 14 pero no se dio. Ahora no hay nada definido", dijo, cauto, el compañero de fórmula de Orrego.

No obstante, el rivadaviense dio algunos avances sobre la conformación del frente, que continuaría con los mismos socios que para la provincial, y destacó que las definiciones de las candidaturas se darán a último minuto. "En principio todas las fuerzas quedan integrando el frente Unidos Por San Juan, que tiene muchos dirigentes, hombres y mujeres capaces de encarar una campaña para diputados y senadores", destacó en diálogo con Radio Sarmiento. ¿Cuándo estarán los nombres de los de Unidos por San Juan? "Lo resolveremos en un par de semanas, estamos empezando a charlar", dijo Martín.

Para el radical Eduardo Castro "No es un tema fácil" decir si tendrán o no varias listas para el Congreso. Opinó que "en términos de preferencia, lo mejor sería que no nos afecte el tema nacional en San Juan, fundamentalmente la elección a gobernador en la provincia, lo ideal es que haya lista única. Y después está la otra realidad que seguro desde los espacios nacionales va a haber tironeos que tienen que ver con que cada fórmula presidenciable va a pretender tener un acompañamiento singular de militantes de su espacio".

Por su parte, el candidato a gobernador y dirigente del PRO, Eduardo Cáceres, opinó que "me parece razonable que haya una lista para cada candidato a presidente".

En el caso del líder de Actuar, Rodolfo Colombo, expresó que "no es un tema que hemos tocado en profundidad, pero estamos departamento por departamento hablando. este fin de semana veremos, por supuesto va de la mano de las presidenciales. Estamos con la cabeza puesta en este 2 de julio, pero seguramente lo resolveremos en la próxima semana".

Si van con lista única o habrá interna dentro del frente que componen Producción y Trabajo, PRO, UCR y Actuar es un tema que lógicamente dispara quiénes van como candidatos. En el armado opositor, ninguno apuesta a decir ya un o una postulante que se baraje sí o sí para jugar.

Lo que queda en claro hoy es que los de Unidos por San Juan no quieren ninguna interferencia que pueda alterar la contienda local, pero las definiciones son inevitables, hay que moverse en el tablero con el 24 junio como fecha bisagra.

Los apoyos que se pedirán a nivel nacional de los presidenciables no son un dato menor. A la campaña local llegaron antes del 14 de julio tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta. "Claro que vamos a tener que dirimir, acá nos encuentran muy unidos, con el propósito de la elección provincial tenemos excelente relación con Larreta, Bullrich, también con Manes, también en este debate vamos a debatir qué postura tomar, y la vamos a definir hasta el día 24", apuntó Martín, sin jugarse. Cáceres respalda a Bullrich. Por el lado de los radicales, el jujeño Gerardo Morales iba a llegar la semana pasada y se suspendió, por lo que tiene una visita pendiente a los sanjuaninos. Sobre los respaldos a los presidenciales, el silencio de los opositores sanjuaninos es mayor.

Por lo pronto, los orreguistas están entusiasmados con lo que pueda pasar el 2 de julio. "Esta es una elección distinta. El 14 de mayo, que se municipalizó y hoy se vive una realidad diferente. Es un volver a empezar, se parte de cero. Si bien el 14 de mayo sirve de referencia hoy es un contexto distinto y tenemos muchas esperanzas de poder salir adelante. Los que más votos sacamos para diputados proporcionales, categoría que está pegada al de gobernador, fuimos nosotros. Es decir que en una elección sin ley de lemas, si viviéramos en una provincia normal, deberíamos haber ganado las elecciones para gobernador ", concluyó Martin.