Empleado de 25 de Mayo con U$S 1 millón en drogas: el municipio sigue mudo y el presidente del PJ intenta esquivar

A 10 días de uno de los más gruesos escándalos con droga de la historia sanjuanina, entrelazada de manera evidente con la política, todavía el municipio de 25 de Mayo (dueño de la camioneta en la que iba la sustancia y empleador del principal sospechoso) sigue sin pronunciarse oficialmente y su máximo jefe político –el ex intendente Juan Carlos Quiroga Moyano , hoy flamante presidente del PJ- apenas intenta sin éxito esquivar sus derivaciones.

Ambos intentan lo obvio. En el caso del municipio, deslizar por lo bajo que el encargado de la movilidad será despedido, cosa que se descuenta desde toda óptica de razonabilidad y que consiste en lo mínimo que se podría esperar. Del lado del cacique venticinqueño, hizo una fugaz aparición para sostener muy suelto de cuerpo que aún no se sabe de qué se lo acusa a su ex empleado, y que por lo tanto no hay nada por hacer por el momento.