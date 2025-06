Elecciones en la UNSJ: una anécdota nunca antes revelada, pocas filas y tour gastronómico sinigual

Como eran tantos los estudiantes, la FACSO decidió que las clases se iban a dictar en la noche porque en otro horario no había espacio en las instalaciones. En las primeras elecciones posteriores al arranque de Abogacía, las autoridades de la UNSJ decidieron extender el horario de votación para que estos alumnos y los docentes de la carrera pudieran votar. Hasta ahora, nunca se cambió, aunque hay quienes piden que el horario sea hasta las 20.

cuartooscuro.jpg

Las mesas se distribuyeron en las facultades por estamento: docentes, por un lado, no docentes por otro, estudiantes y egresados también en dependencias distintas. No se registraron colas para votar, la experiencia fue veloz a pesar de que hubo un pequeño retraso en la largada.

Con el DNI en mano, los habilitados para sufragar pasaban a un cuarto oscuro y allí estaban las boletas: para rector/vice, para decano y vice, consejeros directivos y superiores. En esta ocasión los alumnos no eligen sus representantes en los centros de estudiantes. Al igual que en cualquier otro comicio, no se puede entrar al cuarto oscuro con bolsos ni mochilas.

elecciones.jpg

Si algo llamó la atención es la cantidad de opciones gastronómicas que había durante las elecciones. Desde sanguches de milanesas, a gomitas por peso, medialunas de todas las clases y sabores, panchos veganos a un stand de fiambres con jamón crudo, queso y salame. Los precios estaban muy accesibles y arrancaban en los $1.500.

Pasado el mediodía no se registraron denuncias formales en las Juntas Electorales. Todo se fue desarrollando con normalidad. Mientras, los candidatos no dejaron de circular por los pasillos de las facultades, convenciendo a los que aún no saben a quién votar. A pesar del paro, hay optimismo con el porcentaje de votantes.