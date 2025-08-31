lunes 1 de septiembre 2025

Votación

Elecciones en Corrientes: el oficialismo gana en primera vuelta y La Libertad Avanza queda en cuarto lugar

Con poco más del 11% de las mesas escrutadas, Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario, obtiene más del 50% de los sufragios. Segundo aparece el peronista Ascúa y tercero el exgobernador Colombi. Lisandro Almirón, postulante libertario, no llega al 10%

Por Redacción Tiempo de San Juan
elecciones-en-corrientes-sin-resultados-el-oficialismo-asegura-que-gana-en-primera-vuelta-mientras-que-la-oposicion-dice-que-habra-balotaje-fotos-instagram-juanpablovaldesok-y-martintinchoascua-IO3OG4YH65CBJJY

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones en Corrientes que eligieron gobernador, 15 diputados y cinco senadores provinciales. El ganador para la gobernación fue Juan Pablo Valdés, el hermano del actual mandatario provincial, que sacó el 52,61% de los votos.

Pasadas las 22 la página oficial de la provincia dio a conocer los primeros resultados, con más del 11% de las mesas escrutadas. En ese sentido, en segundo lugar quedó Martín Ascúa, del peronismo, con el 20,1% de los votos, mientras que Ricardo Colombi (ECO) obtuvo el 17,27%. En cuarto puesto figura Lisandro Almirón, el candidato de La Libertad Avanza. El actual diputado nacional solo logró el 8,24%.

El número fue un golpe para el oficialismo nacional, que evitó una alianza con Valdés para preservar el sello propio. El armado nacional que encabezan Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem no cumplió con las expectativas que existían durante la campaña.

