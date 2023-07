El último megajuicio por lesa humanidad se define con la sentencia para 24 imputados

Este viernes quedará marcado en la historia de San Juan, cuando se conozca la sentencia contra los 24 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar . En el Tribunal Oral Federal con asiento en la provincia, a partir de las 17.30, las autoridades definirán si corresponde la prisión perpetua para 8 de los acusados, entre ellos, un ex fiscal, un ex policía y los militares que integraban la 'Patota del RIM 22'.

Megacausa III Lesa humanidad: piden perpetua para 7 represores y un ex fiscal que actuaron en San Juan

"Agradecer a la defensoría técnica, al Dr. Esteban Chervin, al Dr. Diego Giocoli, al Dr. Sergio Herrero y al Dr. Deamonde, defensor oficial de Mendoza, por la brillante tarea desempeñada durante este larguísimo juicio. Nada más, señor presidente. Buenas tardes", manifestó el represor que ya fue condenado por lesa humanidad y que afronta una nueva pena por ello.

Por su parte, Horacio Antonio Estrada, quien podría recibir 10 años de prisión, fue llamado al estrado pero se abstuvo a hacer el uso de la palabra.

Finalmente, los jueces del tribunal resolvieron dictar un cuarto intermedio hasta las 17.30 para dar comienzo a la lectura del fallo de la Megacausa III que investigó privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, desapariciones forzadas y delitos contra la integridad sexual.

El fiscal federal Dante Vega solicitó -durante los alegatos- la prisión perpetua para el ex fiscal Juan Carlos Yannello (acusado por encubrimiento de 78 crímenes) y el ex policía Miguel Ángel Mejías. También pidió la máxima pena para los ex militares integrantes de la llamada Patota del RIM 22, compuesta por Gustavo Ramón De Marchi; Jorge Antonio Olivera; Daniel Rolando Gómez; Eduardo Daniel Cardoso; Juan Francisco del Torchio y Juan Carlos Coronel.

El expediente acumula seis causas y comprende hechos padecidos por 150 víctimas, de las cuales 22 se encuentran desaparecidas y 6 fueron ejecutadas en el contexto de un caso conocido como 'Fusilamientos'. Si bien en un principio hubo 35 imputados, en el proceso penal hubo dos que quedaron descartados y el resto no continuó por fallecimiento o por enfermedades incapacitantes.

Los delitos de lesa humanidad fueron cometidos en la provincia, desde 1974 a 1983, y quienes recibirían el castigo fueron considerados a lo largo del debate -con diversos testimonios- como los principales responsable de la represión en aquellos años.