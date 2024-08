El senador sanjuanino Bruno Olivera propone modificar el proyecto de movilidad jubilatoria

“A mi no me consta que esté desfinanciados. Si hay una movilización a mí no me molesta, yo fui estudiante y marchar es lo más divertido”, aseguró. Posteriormente se pasó a los pliegos de acuerdo, donde se debatieron ascensos militares y cargos judiciales, para dar paso al primer proyecto de la orden del día.

Se aprobó, con 67 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, el proyecto propuesto por la senadora Carolina Losada (UCR), que establece “prisión de 5 a 15 años al que reciba y al que entregue ilegítimamente a una persona menor de edad mediando o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”, en lo que es tipificación del delito de sustracción y comercialización de menores.

image.png

Tras la votación, se pasó a un cuarto intermedio que duró alrededor de 20 minutos para retomar con un tema que promete generar varios cruces, como es la movilidad jubilatoria.

Mariano Recalde, senador por CABA de Unión por la Patria, es el encargado de informar el proyecto de movilidad jubilatoria, mientras que habrá otros 20 oradores sobre el tema, antes de realizar la votación.

“El sistema previsional argentino está en crisis, producto de la crisis económica del país. El Estado tiene que hacerse cargo”, sostuvo Recalde. Y agregó: “Aprobar esta ley es un actor de justicia y de reparación. En el 2015 un jubilado compraba 49 kilos de asado, hoy 29. Es urgente que reparemos esta pérdida y este retroceso, porque los jubilados se lo merecen”.

image.png

Por su parte, el oficialismo buscará alterar el proyecto. En la voz del senador por San Juan de La Libertad Avanza, Bruno Olivera Lucero, y a través de un dictamen de minoría, propone eliminar los artículos 2, 4, 5 y 10. Y también el artículo 3, que propone la compensación de 8,2% aplicado desde julio y no retroactivo a febrero.

“Lo interesante que el proyecto que tiene media sanción es que cuenta con el apoyo de la oposición. Lo que deja expuesto es que la fórmula de ellos no garantizó que los jubilados no pierdan”, expresó el parlamentario.

image.png

Además, el legislador oficialista cuestionó: "Nos dejaron un Estado agotado y algunos de acá miran para otro lado y tienen una memoria corta. Para atrás no reconocen nada. Ese proyecto de ley lo interesante que cuenta con el apoyo de la oposición. Deja expuesto que la fórmula de movilidad jubilatoria que ellos mismos aprobaron no garantizó que los jubilados mantuvieran el nivel adquisitivo".

Olivera confirmó: "Desde el oficialismo vamos a apoyar el dictamen de minoría, la fórmula de movilidad jubilatoria que garantiza que los jubilados no pierdan contra la inflación. Y vamos a mantener el bono para compensar la pérdida que sufrieron en el gobierno anterior".

La advertencia sobre las jubilaciones que sobrevuela la sesión en senadores

Desde la órbita del gobierno nacional ratificaron en el marco de la sesión en el Congreso que Javier Milei estaría en condiciones de vetar la suba de jubilaciones si se aprueba en el Senado.

Fue el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, quien escribió en redes sociales: "El equilibrio fiscal es la columna vertebral del plan económico. Todo lo que ataque eso se va a vetar. El 'costo político' no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar. Lo van a pagar los degenerados fiscales...".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/javierlanari/status/1826620482390819166&partner=&hide_thread=false El equilibrio fiscal es la columna vertebral del plan económico. Todo lo que ataque eso se va a vetar. El "costo político" no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar. Lo van a pagar los degenerados fiscales... — Javier Lanari (@javierlanari) August 22, 2024

(Esta información está siendo actualizada)