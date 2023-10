El senador Rubén Uñac mejora y pronto le darían el alta

"Es un ACV, no es menor", valoró. Y dijo, sobre cómo se dará el postinternación que se quedará en San Juan. "Acá, porque él está muy bien, la cuestión motriz está impecable, o sea, no sufrió nada al respecto del ACV, que quizás los primeros miedos podrían ser estos, que tuviese algún tipo de complicación motriz. Pero no, está muy bien, así que supongo que deberá hacer ejercicio. No sé si últimamente lo estaba haciendo, diría yo que no, pero que lo diga él, no yo", bromeó Uñac.