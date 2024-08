El plan oficial para resolver el problema del dique El Tambolar empieza por la rescisión de contrato

Tal como prometió Javier Milei en campaña, los fondos para la obra pública se cortaron durante los primeros meses del año. Poco a poco fueron liberándose recursos para terminar obras que quedaron con un 80% de avance. El Tambolar permanece en una especie de limbo. Es que el proyecto se financia con los recursos que generan los otros tres diques por la venta de energía. CAMMESA debe pagar por la energía que compra, pero mantiene una deuda con la Provincia superior a los 80 millones de dólares, deuda que no ha sido saldada.

Según dijo el propio ministro de Infraestructura, Fernando Perea, el recupero es complicado. "CAMMESA ha dejado de enviar fondos no solo a San Juan sino a todo el país. Tiene un problema muy grande con respecto al envío de fondos, lo que afecta directamente a la continuidad de la obra", afirmó el funcionario en diálogo con Canal 13 sobre el parate del dique.

Según adelantaron fuentes de Diputados, el oficialismo podría intentar que se apruebe en el recinto un proyecto para rescindir el contrato con la UTE que estaba al frente de los trabajos. La iniciativa también indica que hasta que se reactive el dique, se hará una obra de refuerzo, para que no haya riesgos en caso de creciente.

No hay buena sintonía entre la UTE y el Gobierno provincial. Los cruces empezaron con un reclamo por el envío de 800.000 dólares, dinero que habría pedido el consorcio de empresas para la compra de un equipo, lo que no terminó concretándose y también por demoras en los trabajos. Posteriormente las firmas que componen la UTE hicieron una presentación en la Justicia reclamando el pago de una deuda por el avance de la construcción como así también la reactivación de la obra. La acción judicial no terminó prosperando por una serie de formalidades.

Lo cierto es que la relación entre el Gobierno y la UTE quedó dañada. El plan oficial de la gestión orreguista es arrancar de nuevo con los trabajos cuando se confirme el pago de la deuda que mantiene CAMMESA con la Provincia.

El dueño de la empresa Panedile, Hugo Dragonetti, quién con el resto de la UTE venían construyendo la megaobra, habló con Tiempo de San Juan en junio pasado y se refirió a El Tambolar. “La UTE ve con optimismo la continuidad de Tambolar. La obra no puede quedar frenada. Creo que hay que achatar la curva de la obra, bajarla porque vamos a tener la mitad de la plata, hacer el dique primero y tratar de buscar quizá financiamiento privado contra garantía de la energía de los diques”, dijo en aquella oportunidad.

Panedile y San Juan, una relación “conflictiva”

En 1998 la UTE AES - Panedile había iniciado las obras del dique Los Caracoles junto con las de Punta Negra. Pero la crisis iniciada en el 2001 complicó el envío de fondos de la Nación, en junio de 2002 la obra estaba paralizada y había una puja por supuestos faltantes de dinero. En agosto del mismo año, el entonces gobernador Alfredo Avelín firmó un decreto ordenando la rescisión total del contrato argumentando incumplimientos de la UTE en las obras. Fue luego de que un informe técnico revelara un atraso en el ritmo de obras.

La UTE constructora denunció que la provincia no cumplió con el contrato y que por atrasos en el pago de la obra se le debían 2,7 millones de dólares. A su vez la empresa fue denunciada por el ciudadano Roberto Pezzutti, por presuntas irregularidades en la obra. Se sumaron luego las presentaciones de Ciudadanos Argentinos Independientes (CAI) y otra de Diputados. Delia Pappano (UCR-Alianza) fue quien encabezó la comisión investigadora en la Legislatura y la denuncia en la Justicia. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción Nro 1, a cargo de Leopoldo Zavalla Pringles.

En diciembre de 2008, la Justicia penal absolvió a las firmas AES y Panedile en la causa por presunto fraude por 45 millones de dólares contra el Estado en la construcción del complejo Hidroeléctrico Los Caracoles-Punta Negra.

Cinco años antes, con José Luis Gioja recién asumiendo su primer mandato como gobernador, una de las primeras medidas fue destrabar el conflicto por los diques para reanudar su construcción. Así fue como en diciembre de 2003 se firmó en Buenos Aires un acta acuerdo entre el Gobierno y todas las empresas que habían estado involucradas en la construcción de los diques. Allí se acepta a Techint como nueva constructora líder. Gracias a ese acuerdo se terminó la construcción de Los Caracoles y se iniciaron después las de Punta Negra. Acá Panedile se mantuvo muy al margen, siendo Techint la principal responsable de las obras.