El mensaje de un gesto del diputado Patinella que sorprendió en la Cámara de Diputados

El libertario Fernando Patinella fue reconocido con bloque unipersonal, pero no se le darán cargos.

En la Cámara de Diputados, se designó a Sebastián Dávila como el nuevo Fiscal de Estado de la Provincia. Tal como se esperaba, se impuso el nombre que impulsó el orreguismo para un cargo clave, como es el abogado encargado de defender los intereses provinciales. Previo a que los legisladores levantaran sus manos en señal de aprobación, el diputado de la Libertad Avanza, Fernando Patinella, se levantó de su banca. No participó solo de esa votación.

El gesto llamó la atención y hubo quienes se preguntaron si no fue un mensaje a Juntos por el Cambio luego de que las diputadas Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno no acompañaran el veto del presidente Javier Milei al financiamiento universitario. Los mileístas sanjuaninos no le esquivaron a la pregunta y aseguraron que “fue una respuesta”.