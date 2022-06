El líder de UDAP denunció a una docente por injurias y avizoran más hasta que cese una "operación política" de ex afiliados

Todavía no termina de pasar el tema de los maestros autoconvocados, que confrontaron contra los tres sindicatos, que otro conflicto entre maestros sucede en San Juan. Esta vez, por una denuncia penal y civil que hizo el secretario General de UDAP , Luis Lucero , contra una mujer que publicó una serie de agravios contra su persona en las redes sociales. Es la punta de un iceberg que crece desde hace años. Un enfrentamiento vigente entre la cúpula gremial con un sector de ex afiliados que formaron una agrupación.

La puja legal comenzó en diciembre del 2021, cuando Lucero instruyó al abogado Daniel Persichella, que también se ocupa de los asuntos legales del gremio, para demandar a la docente Carina Vanesa Ramos por injurias. "Luis lucero sos un delincuente mafioso, chorro igual que Graciela López, ok el no defender los docentes como corresponde es sentir absolutamente todos los docentes que nos están robando", escribió en Facebook. "Hicimos captura de pantalla, la tramitamos por un escribano y la presentamos a la Justicia", dijo el letrado. En rigor, la causa penal está en manos de la jueza Correccional María Mónica Lucero.

El 3 de junio ocurrió la primera audiencia. La denunciada llegó sobre el final de la reunión de conciliación y no pudo expresarse. Tampoco hubo interés en ponerse en contacto con la querella. "Presumo que habrá una contestación en los próximos días, dijeron que había un interés en retractarse", indicó Persichella. No obstante, ya pasó que Ramos borró los posteos y pidió disculpas. Pero luego arremetió otra vez: "Y sus amenazas las haré públicas. uds. están como todos los políticos que mienten y nos roban porque estar en el poder y mentir a los ciudadanos es robar y estafar". Es decir, no es claro el presunto arrepentimiento.

Según explicaron desde el entorno de Lucero, este caso de ataque vía redes sociales no es aislado. Persichella explicó que "últimamente, esto es casi como un sistema, una operación política". ¿Quiénes están detrás? Si bien desconocen si la maestra es afiliada a UDAP, saben que está en las filas del Sindicato de Docentes Unidos, que no cuenta aún con personería gremial. Se trata de "un grupo de expulsados que en 2019 presentaron una lista, pero la Junta Electoral no la oficializó". En palabras del letrado, son parte de un enfrentamiento con una "vertiente histórica política". Habrá denuncias hasta que haya un cese de esta operación.

Esto viene desde 2014, cuando la entonces mandamás del gremio, Graciela López, expulsó a nueve afiliados. La razón legal: "Desconocen las decisiones orgánicas, desconocen al sindicato, no respetan el estatuto y nos agravian con barbaridades". Es más, en un momento álgido, López dijo “no sé por qué no arman otro sindicato, pero se quieren quedar con UDAP porque tiene historia, pero a esa historia la tienen que respetar”. Y así sucedió a posteriori, cuando Valdemoro y Marcelo Cáceres presentaron la nueva formación que aspira a ser sindicato.

La demanda civil

Al mismo tiempo que la denuncia penal, Persichella hizo una presentación civil. De perder el caso, Carina Vanesa Ramos deberá pagar 207.408,32 pesos, que fue el monto de sueldo de un supervisor de escuela en 2021.

La fuerza de UDAP

Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) tiene 8.300 afiliados. Es el gremio más grande de San Juan en lo referido a maestros. No obstante, hubo una merma en la representatividad luego de las protestas con ausencia al dictado de clases que encabezaron los autoconvocados desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio. Justamente, los ex afiliados engrosaron las filas de los que marcharon frente al Centro Cívico.