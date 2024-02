El Gobierno local dará un 15% de aumento en febrero y una suma fija de $50 mil a los docentes de San Juan

"Vamos a juntarnos en tramos más cortos, mensualmente o cada dos meses", expresó en diálogo con Canal 13 San Juan, la titular de UDAP, Patricia Quiroga, sobre lo que pretenden de las reuniones con la ministra de Educación Silvia Fuentes y su par de Economía Roberto Gutiérrez. A la vez, Quiroga señaló que toda decisión será consultada a las bases.

La periodicidad de la negociación no es un dato menor. En los últimos años se viene negociando en marzo y revisando lo acordado en julio, lo que dispara actualizaciones. Ahora con el ritmo de la escalada de precios, la aspiración gremial es que el trecho no sea largo. De todas maneras, el gobernador ya anticipó que no se podrá conceder la cláusula gatillo, una herramienta que se ha usado en otros acuerdos, que prevé una actualización automática de acuerdo a la inflación.

Por su parte, el titular de AMET, Daniel Quiroga, expresó que "nosotros vamos a ir a pedir lo que corresponde. Van a tener mucha complejidad, ya no es porque el docente quiera o no ir a trabajar, sino porque no va a poder ir a trabajar, porque no le va a alcanzar para movilizarse", en relación al precio del boleto de colectivo.

Los gremios docentes llegan a la paritaria expectantes, debido a que este jueves circuló en medios nacionales que Nación había confirmado que preveía convocar a paritaria nacional, que es la que históricamente genera los pisos salariales que eran referencia en las provincias. Luego, el presidente Javier Milei volvió a decir que no se convocará. También Nación dejó de enviar el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID), por lo cual Orrego salió a anunciar que la Provincia absorberá el pago de incentivo docente con fondos propios.

Tras esta reunión se espera que el Gobierno cite a los demás sindicatos que representan a la administración pública, correspondientes a escalafón general y profesionales de la salud, entre otros.

La expectativa de los gremios docentes

Patricia Quiroga (UDAP)

"Ahora estamos un poco más tranquilos porque a nivel nacional no teníamos paritaria y ayer dijeron que sí nos iban a llamar, esperamos que la semana próxima llamen a paritaria nacional" (dijo antes de conocerse que Milei lo negó).

"Ya tenemos paritaria nacional, en una de esas podemos llegar a tener que estos fondos vuelvan a la provincia. Si no, por supuesto esta parte es nuestro dinero, es parte de nuestro sueldo, entonces si no lo manda la Nación lo debe afrontar la provincia".

"No hemos decidido ningún porcentaje, venimos a sentarnos, venimos a hablar y lo que nos propongan y lo que se debata acá es lo que se va a llevar a plenario y después, por supuesto, vamos a bajar a las bases".

Karina Navarro (UDA)

image.png

"Hay que tener en cuenta no solo los docentes sino también los alumnos que van a llegar a la escuela con esta suba del boleto de colectivo".

"Vamos a escuchar cuál es la propuesta de la patronal y en base a esa propuesta vamos a hacer la nuestra".

"Después de la charla formal y de la propuesta formal de las partes, ahí veremos y seguiremos analizando. Pero hay que estar atento a lo que diga y sobre todo a la paritaria nacional docente, también eso va a fortalecer el tema del FONID y de la conectividad, ya que, si los fondos nacionales desde la nación tienen decidido no enviarlas, como ha pasado en el resto de las provincias, también hay que negociar porque uno no puede tener menos salario de que tenía antes".

"Un salario no puede ser menos de lo que ganaba antes, tiene que ser más. Tenemos un mínimo, y no me atrevo a decir porque es jurisdiccional. Quisiera ver si a través de la paritaria y los resultados nacionales tenemos nuevos índices, nuevos valores, donde la paritaria invoca no solo la parte salarial sino todo lo que corresponde a los lineamientos pedagógicos que todavía ayer en las reuniones de supervisores, tanto de nivel y medio superior y de primaria inicial y técnica, solamente dieron a conocer el calendario escolar".

Daniel Quiroga (AMET)

image.png

"Nosotros traemos una propuesta que la vamos a presentar acá, con varios ítems. Porcentaje, tema de plus que paga el afiliado a la obra social o cualquiera. Esto es fundamental porque eso hace al salario del docente y al salario de cualquier trabajador cuando tiene que pagar una extra sobre lo que viene en la obra social. Condiciones laborales, hay un montón de deudas que tienen docentes que no han cobrado todavía. Bueno, todas esas inquietudes".

"Nosotros tenemos un porcentaje que es la inflación que ha destruido el sueldo de cualquier trabajador, eso lo saben ustedes. Y ustedes saben muy bien cuál ha sido el porcentaje que ha habido. Diciembre, enero, 45%".

"Los gremios nacionales hicieron un pedido al secretario de Educación y al secretario de Trabajo. Nos envió a los cargos. El pedido es que se abran inmediatamente paritarias para que a nivel nacional tengamos un piso mínimo de todos los docentes nacionales y a partir de ahí negociar en cada jurisdicción". Y personalmente, o sea, y fuertemente en lo que es incentivo y conectividad".

"Vamos a conversar a ver cuál es su propuesta y en función de eso ir negociando".