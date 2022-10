El Gobierno le respondió a la oposición por los eventos: el detalle de los gastos

Interna oficialista La razón por la que Alberto Fernández podría no ir a la PASO

La respuesta, que lleva la firma del Gobernador Sergio Uñac , consta de un extenso informe con un detalle pormenorizado de cuánto representó cada evento en particular, como también aquellos que por distintos motivos no significaron ningún gasto para el Estado. Además, tanto Turismo como Deporte dedicaron apartados especiales para aclarar que los eventos cuestionados por la oposición tienen un gran impacto social, por encima del económico.

El informe ya se encuentra en manos de los legisladores de la oposición, que analizaran de manera detallada y pormenorizada cada uno de ellos, para luego expedirse al respecto.

A continuación, el detalle de cada uno de los eventos

Concierto de las Américas (30 de abril 2022, Calingasta)

Contó con la participación como banda principal La Delio Valdez, que según definieron en la respuesta del Gobierno, “fue el principal traccionador de visitantes, complementados por bandas provinciales que muestran su trabajo y se dan a conocer gracias a la convocatoria y visibilidad provincial y nacional que genera”.

image.png

En total, según detalla el informe, el gasto para la realización del evento fue de $25.769.234, donde solo el caché de la Delio Valdez costó $7.875.000; mientras que los honorarios de artistas y servicios de producción de eventos fue de $340.000.

Segundo Campeonato Sanjuanino de Motociclismo de Velocidad (1, 2 y 3 de julio 2022, Autódromo Villicum)

Según explicaron desde la Secretaría de Deporte en el informe, el campeonato no se realizó, ya que fue suspendido debido a una veda para este tipo de competencias en todos los autódromos por parte de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), en la que no pueden llevarse a cabo dos fechas sin que hayan transcurrido entre una y otra más de 30 días, superponiéndose este evento provincial con el Campeonato Argentino de Súper bike en sus siete categorías que se realizó el 9 y 10 de Julio del 2022 en el Autódromo El Villicum; por lo que no registró ningún gasto.

Top Race y Campeonato Argentino de Súper Bike (9 y 10 de julio 2022, Autódromo Villicum)

Para esta actividad se destinó un monto total de $50.409.220,43; de los cuales la suma de $10.200.000, con IVA incluido, corresponden al Fee de Carrera $40.209.220,43 destinado a los gastos necesarios para el desarrollo del evento.

image.png

Esto incluyó traslado, hotelería, servicio de limpieza, seguridad privada, servicio de ambulancias, entre otros. Algo que detallaron es que se contrataron para el evento 53 proveedores locales, que dieron fuente de trabajo a 550 sanjuaninos durante el evento.

Quinta Fecha del Campeonato Zonal Cuyano (30 y 31 de Julio de 2022, Autódromo San Juan Villicum)

Similar al Segundo Campeonato Sanjuanino de Motociclismo de Velocidad, este evento deportivo no significó un gasto para la provincia, ya que el mismo fue llevado adelante por la Asociación de Pilotos de Competición, donde la Secretaría de Estado no tuvo ningún tipo de intervención. “Este evento no ocasionó costo, ni perjuicio a la provincia”, señala el informe.

Turismo Carretera –TC- Desafío de las Estrellas (6 y 7 de agosto de 2022, Autódromo San Juan Villicum)

La carrera significó, por un lado, un gasto de $60.000.000 para cubrir el canon del evento establecido por la Fundación de Automovilismo Deportivo de la República Argentina; mientras que para solventar los gastos propios del desarrollo del evento se destinaron $45.266.272,71.

image.png

Los gastos, fuera del canon de la fundación, fueron para servicio de ambulancia, alquiler de generadores, servicio de internet, limpieza, seguridad, publicidad, entre otros. Además, puntualizaron que se contrataron 47 proveedores locales, que dieron fuente de trabajo a 655 sanjuaninos durante el evento.

TC 2000 y Campeonato Argentino de Superbike (10 y 11 de septiembre de 2022, Autódromo San Juan Villicum)

En el informe aclaran que en esa fecha no se realizó el Superbike, sino que fue prorrogada para octubre.

Con relación a la fecha del TC 2000, informaron un gasto de $12.000.000 para solventar el canon del evento establecido por convenio con Tango Sports Team S.R.L y de $28.125.238,69, para gastos relacionados a producción y desarrollo del evento; siendo un total de $40.125.238,69.

image.png

Se contrató con 41 proveedores locales, que dieron fuente de trabajo a 470 sanjuaninos para el evento.

Segunda Fecha del Rugby Championship Cup. Partido Argentina vs Australia (13 de agosto de 2022, Estadio San Juan del Bicentenario)

En el detalle del gasto de este evento se registra un total $79.730.339,54, de los cuales $20.000.000 fueron para cubrir el canon con la Unión Argentina de Rugby (UAR) y el resto para los gastos propios del evento deportivos. Siendo un monto total de $79.730.339,54

image.png

TC 2000 y Campeonato Argentino de Super Bike (10 y 11 de septiembre de 2022, Autódromo San Juan Villicum), por líneas de colectivo gratuitas

Con relación a este ítem, desde Deporte se señaló que todos los traslados que se ofrecieron no significaron ningún gasto para la Secretaría.