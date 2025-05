El Colegio Médico informó el cierre del CIMYN y asegura que la OSP adeuda $1.200 millones en medicamentos

El Colegio Médico de San Juan anunció este viernes el cierre total del sanatorio del Centro Integral de la Mujer y el Niño (CIMYN) debido a una crítica situación económica que, según afirmaron, se agrava por el incumplimiento de pagos por parte de la Obra Social Provincia (OSP). La deuda reclamada, según comunicaron, supera los $1.200 millones y corresponde, principalmente, a medicamentos consumidos por afiliados y no abonados a la institución.

En un comunicado oficial, la entidad médica explicó que, a pesar de reiteradas gestiones y conversaciones con autoridades de la DOS y del Ministerio de Salud Pública, no se logró una solución. “Se ha tomado la difícil decisión de proceder al cierre total del sanatorio CIMYN”, expresaron.

image.png

Entre los principales motivos que llevaron al cierre, detallaron que solo se recibió un pago parcial de los expedientes presentados, lo que impide cumplir con las remuneraciones del personal. Además, denunciaron que los valores que la OSP abona por prestaciones médico-asistenciales están muy por debajo de los costos reales, situación que fue reconocida incluso por el propio interventor de la obra social.

El Colegio Médico también señaló que, debido a esta diferencia económica, los pagos a profesionales de la salud por servicios esenciales resultan insuficientes, afectando la continuidad de la atención.

Actualmente, la institución atraviesa una etapa judicial para reclamar una deuda que aseguran supera los $1.200 millones, exclusivamente en concepto de medicamentos dispensados a los afiliados de la DOS y nunca cobrados por el Colegio Médico.

Frente a estas acusaciones, el interventor de la Obra Social Provincia, Rodolfo Fasoli, respondió a Tiempo: “La Obra Social Provincia no es responsable del cierre de ningún prestador, y no hay un convenio de asistencia. Se paga por prestación y, si bien hoy existe una demora en el pago de expedientes, todavía se paga antes que otras obras sociales que no tienen ni tuvieron nunca el pronto pago”.

Respecto de la millonaria deuda reclamada, Fasoli aclaró: “Solo podemos reconocer lo auditado, no reclamos del año 2022 y 2023, de otra gestión. Por eso debe intervenir la Justicia para definirlo”.

Además del impacto sanitario, el cierre del sanatorio pone en jaque la estabilidad laboral de decenas de familias. Extraoficialmente, fuentes sindicales informaron que alrededor de 120 familias estarían en riesgo laboral por el cierre de la unidad asistencial.

No obstante, hay otra lectura de la situación. En estricto off, fuentes calificadas deslizaron que el comunicado del Colegio Médico responde a una maniobra para obtener ayuda gubernamental. Relativizaron la medida y dijeron que el cierre no es seguro.