Diputados está que arde: seis lugares clave en juego y un as bajo la manga para Orrego

El 21 de diciembre se escribirá el tercer capítulo de una sesión que arrancó con la asunción del gobernador Marcelo Orrego, continuó picante con la definición del Fiscal de Estado Adjunto y la Defensora del Pueblo y ¿concluirá? con la designación de seis puestos claves. Durante cinco días, los despachos de la Cámara de Diputados fueron espacio de reunión y negociación. Es que si bien San Juan por Todos tiene mayoría simple, el arte de acordar en términos políticos allana y mejora los caminos entre el peronismo y el oficialismo. Lo mismo no hay señales que indiquen que habrá acuerdo, es más, todo parece que el 21 habrá tensión. Los interbloques disputan mucho y todos quieren llevar agua para su molino. La guerra santa es por dos vocalías en el IPEEM, dos en el Tribunal de Cuentas y un espacio titular y otro suplente en el Consejo de la Magistratura.

Para aprobar la designación de los cargos en juego, se requiere mayoría simple: 19 manos alzadas. La tarea no es sencilla ni para el uñaquismo -que está cerquísima-, sumando 18 legisladores orgánicos (entre peronistas y bloquistas) y otros más de agrupaciones o partidos socios. Si bien para Juntos por el Cambio la labor parece más titánica, juega muy a su favor que el gobernador sea del palo, lo que puede seducir a indecisos de último momento.

A la compleja trama, se le suma otro punto de desacuerdo. Hay contrapunto sobre cuál bloque tiene la segunda minoría. El bloquismo se la adjudica y también el giojismo, lo que es rebatido dentro del uñaquismo porque dicen que la ley es clara y define minorías a legisladores de un partido político, no pertenecientes a una agrupación.

En off, los legisladores consultados por Tiempo de San Juan dicen tajantes que irán por todo. Pero los lugares más atractivos son los disponibles en el Consejo de la Magistratura y en el IPEEM.

tribunal.jpg El 28 de noviembre, cuando juraron el presidente, el vice y un vocal del Tribunal de Cuentas.

Los dos lugares en el Tribunal de Cuentas representan menor atractivo, porque en el organismo está casi todo dicho por los ingresos de último momento habilitados por el peronismo. El 28 de noviembre asumieron Juan Flores como vocal permanente del organismo, luego juró Elio Ramón Frack como vicepresidente y, por último, juró Pablo García Nieto como presidente. El jueves 21 se elegirán dos vocales, que le corresponden a la primera y a la segunda minoría. En el primer caso sería un representante de Juntos por el Cambio y en el segundo, todo dependerá de la pulseada final entre el bloquismo y el giojismo.

El IPEEM es un organismo que concesiona las áreas mineras. Tanto el presidente como el vicepresidente lo elige el Poder Ejecutivo pero los legisladores eligen dos vocales. En este caso hay disputa. Los peronistas aseguran que les toca a ellos porque si bien son mayoría en el recinto, califican al organismo como un espacio contralor, determinado por el espíritu mismo de la ley que impulsó Leopoldo Bravo. Desde Juntos por el Cambio fueron claros. "El planteo del PJ no tiene ninguna cabida legal. Las leyes que determinan la composición del IPEEM y del Tribunal con claras y hablan de minorías. El PJ agrega q el IPEEM es un organismo de control por lo que deberían estar ellos y no es así. No tienen para argumentar, son completamente autosuficientes las normas", aseguraron.

La lucha va a ser cuerpo a cuerpo. Hasta último momento, en el peronismo postula para el IPEEM al ex secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel y al bloquista Andrés Chanampa. De JxC no trascendieron nombres. Los orreguistas aportaron otro dato: ellos indican que el Gobernador tiene un as bajo la manga y es poder vetar los nombres de los elegidos en la Cámara.

El Consejo de la Magistratura es un órgano de gran poder porque define las ternas para designar cargos judiciales, como jueces, defensores y fiscales, y otros como el Fiscal de Estado. La Constitución dice en su artículo 2015 que "los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la siguiente forma: 1 ) Los abogados, mediante elección única, directa, secreta y obligatoria, practicada entre los inscriptos y habilitados para el ejercicio de la profesión, bajo el control de la entidad de ley que maneje la matricula. 2 ) El legislador, por designación de la Cámara de Diputados ; 3 ) El miembro de la Corte de Justicia, por sorteo entre sus miembros ; 4 ) El ministro, por designación del Gobernador de la Provincia".

Como cambió el Gobierno, Orrego debe designar a un ministro para conformarlo, como suele ser el titular del Ministerio de Gobierno le correspondería a Laura Palma. Y en Diputados quedó pendiente la votación para definir quién será el legislador que integre el Consejo de la Magistratura, un puesto al que también aspiran todos los bloques. "No lo vamos a entregar", dijeron en ambos bloques. Los peronistas impulsan a la diputada Fernanda Paredes.

Las negociaciones no paran. El peronismo está confiado que tendrá los votos necesarios. No tienen dudas con los legisladores que sembraron dudas el pasado jueves 14 de diciembre. Tal es el caso de Jorge Castañeda y de Miguel Atampiz. El primero pegó el faltazo y el otro, casi no baja al recinto. Ahora dicen que "están ordenados" tras una reunión interna realizada el lunes 18 de diciembre.

Desde JXC cerraron con una frase elocuente. "Estamos pensando que iremos a contar las manos en el recinto no que vamos a perder la votación", finalizaron.