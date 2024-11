Diputados aprobó en general el proyecto sobre ludopatía y apuestas online

Quedan comprendidas las plataformas y redes sociales a través de internet, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, la cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamiento del producto, podcast o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro.

Quedan prohibidos los bonos de bienvenida de juegos de azar y apuestas en línea, como también el auspicio de equipos deportivos o deportistas en forma individual, utilizar su marca o denominación comercial para identificar a una instalación deportiva, estadios, academias deportivas, centros recreativos, espacios públicos, centros de entrenamiento, la promoción de pronósticos deportivos y la colocación de cartelería fija o digital en los campos de juego y estadios. También su difusión en festivales o recitales artísticos o musicales y eventos culturales en general.

El debate

En el rol de miembro informante, la diputada nacional Mónica Frade (CC), titular de la Comisión de Prevención de Adicciones, presentó los principales puntos del dictamen de mayoría y cargó contra los empresarios del rubro, a quienes llamó “los zares del juego”. Nombró a Federico De Achával, Antonio Tabanelli, Daniel Angelici, Daniel Mautone y Marcelo Rocchetti.

Además, relató que “hijos le están robando el dinero a sus padres o piden dinero para jugar”, y cuestionó las sumas millonarias que invierten las firmas para sponsorear a los equipos de fútbol más grande de la Argentina. También, mencionó que el proyecto de ley incluye programas de capacitación a docentes, padres y alumnos; líneas telefónicas y sitios web porque se trata de “un tema de salud mental y federal”.

Desde Unión por la Patria, el vicepresidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Rodolfo Iparraguirre, hizo especial énfasis en el impacto de la tecnología en la sociedad. “Es un problema que hay que verlo en contexto histórico, político y económico. Por eso esta votación tiene que ser una oportunidad para dar discusiones que veníamos postergando como sociedad hace demasiado tiempo, que tiene que ver en qué contexto emergieron las nuevas tecnologías y de qué manera atravesaron nuestras vidas”, observó.

En ese sentido, apuntó que “en casi 300 millones de años, nunca el ser humano pasó tanto tiempo de su vida con un objeto en la mano y muchos menos mirándolo”. Además, señaló que otra de las razones de “la expansión del fenómeno de las apuestas online es la soledad”. “En un contexto de enorme y progresiva fragmentación y abulia de nuestra sociedad, y aislamiento”, esto contribuye a “la pecera de la soledad” donde “pescan estos monstruos online”, advirtió.

A su vez, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, de activa participación en el tema durante su tratamiento en comisiones, aportó que esta ley “busca dar un marco regulatorio a la ludopatía de adultos”, y sumó que “viene a traer una mirada una sociedad individualista”.

Tolosa Paz encabezó, junto a Frade, Reyes y Yedlin, los mega plenarios vinculados a este tema.

Asimismo, señaló que “prohibir el juego en los menores de edad es una obligación del Estado nacional porque no está en la esquina, está dentro de la casa”. Destacó los artículos vinculados al “ingreso por datos biométricos para las apuestas” y la “prohibición en materia de publicidad”.

Luego, la diputada libertaria Nadia Márquez manifestó que esta iniciativa tal como está redactada “no soluciona todos los problemas que se están planteando”. Y propuso “reforzar la perspectiva de familia como núcleo básico de la sociedad, y reforzar la educación formal y educación en valores”.

“Si no trabajamos en educación con niños y en valores con adultos no vamos a llegar al objetivo que estamos buscando”, reiteró la neuquina, quien además, anticipó que “no vamos a acompañar en general a este proyecto”, pero aclaró que “hay cosas que sí compartimos en lo particular”. “Avalamos el espíritu, pero se debe adecuar la redacción en una norma más práctica”, concluyó.

En el mismo sentido, la diputada radical Roxana Reyes remarcó sus discrepancias con el dictamen mayoritario y aclaró que “no se protege ningún interés”. “se hubiese llegado a un dictamen de unanimidad si hubiéramos trabajado con mayor orden”, cuestionó en su intervención.

Del mismo modo, expresó que “no estamos de acuerdo en avanzar sobre la competencia y jurisdicción provincial porque si no aceptan las modificaciones nos vamos a llenar de juicios”. También, propuso “hacer una prohibición genérica porque la publicidad no se regula, se prohíbe”. En el cierre, reiteró que “vamos a apoyar el dictamen de la minoría”.

La presidenta del bloque Innovación Federal, Pamela Calletti, reclamó por el proyecto de ley de presupuesto, pero alentó: “Necesitamos un marco regulatorio como esta ley que prohíba que niños y adolescentes puedan apostar”. En su intervención, definió, también, que “apostar no es juego porque encubren una conducta depredadora”.

A través de datos estadísticos, Calletti señaló que el promedio de edad de personas que padecen ludopatía es de 14 a 40 años, y aseveró que “hay chicos que ingresan a los 10 años”. “Nuestros jóvenes están expuestos y apuestan tres de cada cuatro pesos de la manutención”, consideró la diputada salteña.

Cerca del cierre, el diputado nacional Christian Castillo (FIT-U) anticipó su acompañamiento al proyecto en general, pero anunció que va a plantear punto en lo particular. En linea con los legisladores que avalan el proyecto señaló que el juego on line se vincula con “un tipo de organización social que plantea la negación del futuro para millones de jóvenes y adolescentes”.

En ese contexto, trajo a debate la situación actual de “la precarización laboral”, y relacionó que muchos jóvenes “buscan ver si la pegan con la apuesta y se hacen millonarios de una vez”. Asimismo, consideró que la ludopatía afecta aún más a jóvenes de sectores populares.

La diputada socialista Mónica Fein (Encuentro Federal) agregó durante el debate del proyecto de prevención de la ludopatía que “el sistema de apuestas no se resuelve dejando lugar al mercado como organizador social, sino que se debe ofrecer un marco seguro”. Asimismo, añadió: “Acá hay recursos e intereses y por eso es muy difícil que lleguemos a un consenso. Hay muchos que intentan que nos perdamos en la política y en los detalles, mientras ellos siguen haciendo buenos negocios”.

El diputado tucumano Pablo Yedlin (UP), titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, apuntó contra Martín Menem: “Cuando a un proyecto se le dan cinco giros es porque la Presidencia quiere que no salga”. Además, cuestionó desde el recinto al oficialismo y los aliados: “Algunos hablan, pero no dieron quórum y muchos de los que trabajamos en esto quisieron derogar la Ley de Salud Mental en la Ley de Bases”.

En virtud de la iniciativa, puso en debate datos estadísticos: “Según el informe de una revista, la industria mundial del juego señaló que las pérdidas netas de los consumidores llegarán a los 700.000 millones de dolares en el mundo para 2028 y si los consumidores pierden, alguien gana”. “La posibilidad de tener el casino en el bolsillo permite que esto necesite alguna regulación de parte del Estado”, añadió.

Para cerrar su intervención, Pablo Yedlin expresó: “Necesitamos salud mental, una línea (telefónica) para la denuncia y que el Enacom controle los IP de quienes no están autorizados”. Para culminar, volvió a cargar contra el oficialismo: “Es difícil el mensaje que damos en un país donde un financista definió como ‘timba financiera’ que nuestros chicos estén viendo en que plataforma poner sus ahorros”.

Impulsora de uno de los proyectos de ley que integran el texto final, Marcela Campagnoli (CC) comparó el sistema de casinos y bingos físicos en detrimento de lo que significa el juego online: “(Las apuestas) están dentro de tu cama y más avance tecnológico despues de la pandemia donde se multiplicó”.

En ese punto, relató que cuando presentó su proyecto, agosto del 2023, antes había sido contactada por docentes que le indicaron que los jóvenes que no iban a la escuela y gastaban el dinero. Señaló que la ludopatía “destruye a las familias y a las personas”, y agregó que “el ludópata tiene baja autoestima y se le va la vida”.

Para dar cierre a su intervención, la diputada de la Coalición Cívica reiteró que “hace años que vengo batallando”, relató dos casos de menores que se quitaron la vida por deudas de juego y concluyó: “Nos enfrentamos a mafias y sé que tocamos intereses porque algunos diputados fueron presionados para no estar en sus bancas, pero les digo que no salten la banca y que voten a favor de una ley de lo que representa lo que familias y jóvenes piden a gritos”.

Cerca del final del debate, el diputado nacional Eduardo Toniolli (UP) recordó: “Cuando se discutía la reglamentación de las plataformas de juego virtuales, en 2018, algunos señalaron que esta decisión iba a convertir a cada casa en un casino”, pero aseveró: “Cada celular se convirtió en un casino”.

Agregó, además, que la publicidad masiva pone a “las familias bajo ataque”, pidió “ponerle freno a ese estímulo peramente”, y explicó que “esta ley no afecta ninguna facultad delegada a las provincias”. Fustigó al oficialismo y a los aliados al referirse que no dieron quórum porque “defienden la libertad del capital”.

Noticia en Desarrollo...