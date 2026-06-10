Diego Santilli sigue trabajando la voluntad de los gobernadores para aprobar la reforma electoral

Diego Santilli, ministro del Interior, afina el respaldo de los gobernadores para avanzar con la reforma electoral, su principal objetivo.

Este martes, Santilli habló del tema con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, sin descuidar otros ejes que le interesan a la provincia.

De acuerdo a fuentes oficiales, ambos dirigentes durante más de media hora dialogaron sobre la agenda parlamentaria.

Coincidieron en la posibilidad de que el Congreso avance con el proyecto que cambia las reglas de juego político y, fundamentalmente, la eliminación de las PASO.

Las primarias cuestan, según el ministro, 250 millones de dólares y no son de interés para la sociedad.

Jalil coincidió con el diagnóstico y aseguró que “las internas deben resolverse dentro de los partidos”.

Además, conversaron sobre el trabajo conjunto entre la provincia y el Gobierno para el diseño de una zona franca en Catamarca y una propuesta para bajar impuestos provinciales.

Para finalizar la conversación, y muestra de la sintonía que existe, el referente del peronismo federal invitó al Gobierno a participar de la Fiesta del Poncho durante el mes de julio y la inauguración de tres plantas de procesamiento de litio, dos de ellas mediante el proceso de Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

También, el gobernador le comunicó al ministro la invitación a participar de la inauguración de una planta de hilado y de un Hotel Cinco Estrellas en Antofagasta de la Sierra.

Si bien trascendió que hay chances de que se calibre un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo que representa Jalil, no hubo detalles.

Más temprano, al mediodía, el jefe de la cartera de Interior mantuvo un encuentro con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en el que repasaron los principales temas de la agenda común entre la Nación y la provincia.