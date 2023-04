Desde los de Milei a los de Uñac: la guerra por los carteles vandalizados en San Juan

"Vallejos te compró Larreta" dice una faja de papel pegada arriba del del empresario textil. "Ha sido en todos los carteles en San Juan y tenemos una foto de los candidatos a intendente y diputado Ontiveros y Segovia del frente de Peluc. Le vamos a pedir al 911 que revise las cámaras porque es un acto vandálico y lo vamos a denunciar porque es un delito y es la segunda vez que lo hacen. Nosotros no pretendemos perjudicar a otros liberales pero sí recibimos de otros sectores embates constantes de que no somos de Milei", afirmó Vallejos en radio AM 1020.