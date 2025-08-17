domingo 17 de agosto 2025

Elecciones 2025

Cristian Andino, candidato: encabezará la lista del peronismo para las legislativas y resta conocer qué hara Gioja

El exintendente de San Martín es el nuevo candidato a diputado nacional por el Partido Justicialista luego de arduas negociaciones. El dirigente tiene el respaldo del senador Sergio Uñac. Los sectores de José Luis Gioja y Fabián Gramajo no están de acuerdo, pero todavía hay deliberaciones sobre su postura final.

Por Fernando Ortiz
image

El exintendente de San Martín, Cristian Andino, es el dirigente que encabezará la boleta de candidatos a diputados nacionales del peronismo para las elecciones legislativas del 26 de octubre. El sanmartiniano contó con el respaldo del senador Sergio Uñac. De acuerdo a la información, al menos nueve intendentes y el bloque Justicialista en la Legislatura provincial apoyaron la postulación de Andino. Sin embargo, resta la definición de los nombres que ocuparán los lugares subsiguientes. Este domingo, durante la mañana, la Mesa Ejecutiva del partido todavía delibera con los sectores del exgobernador José Luis Gioja y del exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, para que integren la nómina.

El peronismo, al igual que los demás frentes, tiene tiempo hasta las 23.59 de hoy para presentar los candidatos ante la Justicia Electoral. Por ahora, Fuerza San Juan tiene a Andino como cabeza de lista. Es un hombre que construyó confianza con los caciques del justicialismo durante el 2024 y principios del 2025. Hizo recorridas por los departamentos y participó de encuentros vecinales. Principalmente, afianzó su vínculo con el presidente del Partido Justicialista, el diputado provincial y exintendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano. Todo bajo el paraguas de la estrcutura que todavía conserva del senador Uñac, quien durante las últimas horas del sábado tuvo el rol de operador y posicionó al sanmartianino en las reuniones con el giojismo y el San Juan Te Quiero.

La confirmación de Andino como primer candidato de Fuerza San Juan tambien genera resistencias. En los dos cónclaves que convocaron a Uñac, Gioja -o un representante como Juan Carlos Gioja-, Gramajo, el propio Andino, Quiroga Moyano y los vices del partido, Graciela Seva y Fabián Aballay, no hubo fumata blanca. El sector de Gioja pretendía que el tres veces gobernador liderase la lista del peronismo. No hubo caso. Pese a los argumentos del espacio, que esgrimieron el caracter nacional de la elección y el discurso anti Javier Milei de Gioja, sumado a su trayectoria dentro del justicialismo, la Mesa Ejecutiva decidió que sea el exintendente de San Martín.

También trascendieron los compañeros de lista de Andino en caso que el giojismo se retire. Andino estará escoltado por la intendenta de Caucete, Romina Rosas. Además, si las tratativas llegan a buen puerto, la Mesa Ejecutiva busca incluir al chimbero Gramajo en tercer lugar. Es un ofrecimiento que hicieron en varias ocasiones. Sin embargo, el sábado, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, envió un comunicado que rezaba que la fuerza política San Juan Te Quiero no integraría una lista en ese puesto y que tampoco compartía la decisión de la cúpúla del justicialismo de posicionar a Andino primero.

