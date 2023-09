Cómo quedó distribuido el poder político en los Concejos Deliberante del Gran San Juan

Las negociaciones no paran. Es que el intendente electo Carlos Munisaga debe sellar alianzas para contar con mayoría en el Concejo Deliberante, casi un trabajo quirúrgico. El Secretario de Seguridad tiene tres ediles propios: Ignacio Coronado, Adriana Díaz y Daniel Poblete y debe tener siete para alcanzar número propio. Hay acuerdo con Mauricio Ibarra y los ánimos hoy indican que habrá trabajo conjunto con los dos concejales del ex intendente -Vanina Andino y César Sosa-.

Desde el sector de Munisaga informaron que avanzan las conversaciones con Juan Carlos Gioja, que logró meter dos concejales -Elio Frack y Azucena Ríos-. Si bien no están dadas las condiciones para decir que hay estrechamiento total de manos entre ambos espacios, el tire y afloje podría llevar a buen puerto al intendente electo. Con el que si hubo una acercamiento y trabajo conjunto definido desde el 10 de diciembre es con Roberto “Yeyo” Sosa, que consiguió que su hermana Gabriela resulte elegida legisladora departamental.

Juntos por el Cambio metió tres ediles. Verónica Benedetto, Fabiana Carrizo y Adrián Martínez lograron una banca cada uno: Pedro Calvo, Ceferino Ruiz y Modesto Fernández, respectivamente. Trascendió que a través de interlocutores vinculados al intendente electo hubo llamados a los legisladores opositores.

Los libertarios también metieron un edil. Ingresó Ramón de la Presilla, un hombre vinculado con los negocios, con el que ya hubo una charla desde el sector de Munisaga. No implica acuerdo, pero sí un acercamiento.

Lo que tienen claro dentro del espacio del Secretario de Seguridad es que se evitará el nivel de conflictividad que impera hoy en el Concejo Deliberante. Con el giojismo y el PRO operando en tándem, ya hubo interpelaciones al intendente Rubén García y al secretario de Servicios Alfredo Castro y no se aprobó ni siquiera el Presupuesto 2023. Está claro que el perfil de Munisaga no tiene paralelismo alguno con el de García, que ganó con el giojismo, se pasó al uñaquismo pero no tejió acuerdos ni logró armarse de poder a lo largo de los años de su gestión.

Capital

concejo.jpg

Con viento a favor arrancará la gestión la intendenta electa Susana Laciar. Es que, de los doce miembros del Concejo, siete conformarán el bloque de Juntos por el Cambio. Son tres propios (Elio Martos, Mónica Lobos y Alberto Dávila), dos de ACTUAR (Pablo Usin y Mariano Domínguez) y una del Pro (Eliana Luján) -que jugaron juntos en las elecciones, pero ahora están diferenciados- y Mirtha Ríos, de la lista que encabezaba para el Ejecutivo Eduardo Cerimedo.

Hubo negociaciones y está todo cerrado para que los siete ediles integren un solo bloque potente y evitar la desintegración de armarse por partido o agrupación. Según indicaron las fuentes consultadas, tanto la fuerza liderada por Rodolfo Colombo como la de Cerimedo tendrán espacio dentro del Gabinete de la Intendenta electa.

El peronismo logró meter cinco concejales. Tres pertenecen a las filas del intendente Emilio Baistrocchi: el actual presidente del Concejo Deliberante Ariel Palma, la presidenta de la Junta de Desamparados Beatriz Muñoz y el secretario de Gobierno, Horacio Lucero. Tanto Palma como Lucero son hombres 100% Baistrocchi, vienen militando desde hace años con el jefe comunal y son personas de su extrema confianza. Los otros dos peronistas resultaron electos con la lista que llevaba a Leonardo Gioja como candidato a intendente. Se trata de Dante Javier García y Alejandra González Moscheni.

Es casi un hecho que los peronistas armarán dos bloques (Lealtad Justicialista aglutinará a los giojistas, sin certezas aún sobre el nombre que tendrá el espacio baistrocchista). Lo mismo advirtieron que votarán en sintonía ciertas normativas.

Chimbas

concejodechimbas.jpg Concejo Deliberante de Chimbas.

Son diez los ediles que integran el Concejo Deliberante chimbero. A lo largo de estos cuatro años de gestión, el intendente Fabián Gramajo gozó de una mayoría aplastante: nueve legisladores propios y uno del PRO. Con los resultados de las elecciones del pasado 2 de mayo, la conformación del recinto será distinta para Daniela Rodríguez pero continuará con mayoría propia y quórum.

La agrupación ahora rebautizada “San Juan te quiero” logró meter seis concejales: Ivana Cortéz, Julio Godoy, Noelia Tortarolo, Isidro Rivero, María Arredondo y Augusto Bernabé Neira. Hubo una disputa con la lista de Daiana Luna. Inicialmente la giojista calculó que había cosechado dos concejales, pero terminó siendo uno, Luciano Cano.

Juntos por el Cambio tendrá dos concejales, que trabajarán en conjunto y armarán un bloque propio. Por el hombre del PRO, Mauricio Camacho, ingresó Eduardo Rodríguez y por Ricardo Buteler resultó electo Eduardo Núñez. Los libertarios de Desarrollo y Libertad, hicieron una gran elección. El candidato Sebastián Pontoriero metió a Griselda Chávez.

Santa Lucía

concejodeliberantesantalucoa.jpg Concejo Deliberante de Santa Lucía.

Los votos cosechados el 2 de mayo en las urnas le dan la tranquilidad al intendente reelecto Juan José Orrego. De las ocho bancas que componen el Concejo Deliberante de Santa Lucía, cinco son de Juntos por el Cambio. Se trata de Juan Manuel Roca, Silvia Fuentes, Luis Estévez, Natalia Sánchez y Héctor Martínez. Todos son personas del círculo orreguista e incluso varios repiten mandato. Con este número, el jefe comunal tendrá mayoría y quórum propio.

El peronismo metió tres ediles: Guillermo González, Etel Porres y Humberto González. Todos fueron en la lista que encabezó el actual presidente de la Junta de Santa Lucía, Lucio González. Como no hubo ingresos de otros sublemas, no hay necesidad de articular acuerdos. Lo que resta determinar es qué pasará puertas adentro del justicialismo santaluceño y la discusión por los liderazgos.

Rivadavia

rivadvaia.jpeg Municipalidad de Rivadavia.

El panorama en Rivadavia es más complejo. El intendente electo Sergio Miodowsky metió tres concejales de diez: Pedro Ríos, Carolina Correa y Cristian Morales. Con quien tiene acuerdo sellado es con Nancy Picón, que logró una banca que ocupará Marcelo Barros. Sin la misma naturalidad, Miodowsky deberá negociar con Luciana Cuk y Raúl Ibaceta, quienes sumaron un legislador cada uno. Si logra sellar unidad, para trabajar en tándem, contará con mayoría en el recinto.

Tejer acuerdos implica tires y aflojes, ofrecimientos dentro del gabinete y alianzas estratégicas dentro del territorio. Hasta ahora, todo parece indicar que no está definido el sí de Cuk y de Ibaceta al intendente electo.

Para el peronismo no es mucho más simple la ecuación. El giojista Facundo Perrone consiguió ingresar a Mónica Castro y Sergio Carrión. El uñaquismo dos: por Alejandra Venerando entró Romina Albarracín y por Francisco Guevara fue Martín Videla. Desde del giojismo indicaron que falta aún para definir si trabajarán en conjunto con los peronistas electos baja el ala de los ministros y desde el uñaquismo no saben si operarán en conjunto Videla y Albarracín. A dos meses del cambio de gobierno, la atomización en el PJ rivadaviense es total.

Pocito

pocito.jpg Concejo Deliberante de Pocito.

De los ocho concejales, el intendente electo Fabio Aballay logró cuatro bancas: Flavio Quadri, Yuliana Romero, Oscar Arévalo y Mónica Navarro. El uñaquismo con la lista de Gerardo Torrent metió al edil Ernesto Carrizo. Hay información que asegura que hay alianza entre los dos actuales miembros del gabinete, lo que posibilitará que Aballay tenga mayoría. El peronismo sumó a Juan Orellano, de la candidata Gladys Diaz.

La oposición suma dos concejales, ambos de Juntos por el Cambio. Los dos trabajarán en conjunto. Los que se quedaron arañando un lugar fueron los libertarios, que calculaban que lograban meter un legislador pero no pudieron y terminó quedando en manos del peronismo.