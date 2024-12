Cómo piensa en nuevo gobernador de Coquimbo: Agua Negra, Orrego y las cabras chilenas que pastan en Calingasta

Si bien ve ventajas en la construcción del túnel de Agua Negra dijo que es una obra muy cara. TIEMPO DE SAN JUAN entrevistó a Juliá sobre cómo piensa sobre este y otros asuntos sensibles, en particular el tan deseado túnel que quedó sin apoyo político en el vecino país hace años.

cristobaljulia.png El posteo de Cristóbal Juliá apenas ganó la Gobernación de Coquimbo.

Primero y principal, Juliá no es un político tradicional. Acaba de triunfar con el 63% en un ballotage como candidato de la derecha en el máximo cargo regional, derrotando al postulante de izquierda, Javier Vega. Pero en Coquimbo es famoso desde antes, como conductor de televisión y meteorólogo. Es una especie de "hombre del clima" para los coquimbanos. De hecho, capitalizó ese mote como comodín de campaña, adoptando el slogan "Tiempo seguro con Juliá" o "Aseguremos el tiempo de la Región de Coquimbo".

image.png

Cuando se recibió en la carrera de Meteorología en la Universidad de Valparaíso, empezó a trabajar en el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y estuvo allí por 9 años, hasta que decidió ponerse una pastelería y cafetería.

En el rubro gastronómico estaba cuando lo convocó Sebastián Piñera y allí, entre 2018 y 2022, fue coordinador de Minería, encargado de Emergencia en el Instituto de Desarrollo Agropecuario y director regional de la Dirección General de Aguas.

Cuando decidió ser candidato a gobernador, estaba como analista y comunicador de meteorología en Mi Radio. Llegó a la Gobernación como "independiente", con el mensaje "no al comunismo", y apoyado por el armado piñerista Pacto Chile Vamos. Será el segundo gobernador electo por el voto popular en la historia de Coquimbo, ya que antes los elegía el presidente de turno a dedo.

Qué piensa de San Juan, Orrego y Agua Negra

Juliá considera el empleo y la seguridad como las principales metas para su gestión pero si bien mira adentro, considera que la vinculación con San Juan es importante, en el plan de devolverle pujanza a la IV Región.

"No he tenido el placer de ir a San Juan, pero después de que asuma el cargo, trataré de coordinar una visita lo antes posible", afirmó en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN.

Cuando le preguntan qué sabe sobre la provincia, responde fiel a su estilo académico: "San Juan colinda con la región de Coquimbo estando al otro lado de la Cordillera, y se caracteriza por su minería, agricultura, turismo y su riqueza cultural".

El resumen no es un dato menor. Esos rasgos identifican para él a San Juan y son áreas con las que tiene intereses en común la región que comandará desde enero de 2025.

Para Juliá "la integración entre las naciones nos permite un vínculo físico, social, económico y cultural entre ambos países La ruta (Agua Negra) permite conectar al Pacífico con el Atlántico generando una vía con mucho potencial para el comercio, transporte de la principal producción y el turismo en ambos sentidos".

image.png

El gobernador electo tiene pensado centrar sus trativas con las autoridades sanjuaninas en varias áreas. Según dijo, pretende "continuar con trabajos colaborativos de veranadas, ya que es un acuerdo clave, el cual respalda a los crianceros. Pero, además, hay que potenciar aún más el vínculo comercial y de colaboración entre los rubros que compartimos como el turismo, agricultura y minería, compartiendo experiencias exitosas de eficiencia y eficacia".

Las veranadas son las prácticas que se dan en el verano por las que el ganado, particularmente el caprino en este caso, pasa el límite internacional para pastar y tomar agua. Entre Chile y Argentina son comunes pero están reguladas por acuerdos por los cuales si los animales chilenos comen en tierras argentinas deben pagar un cánon. En Calingasta es frecuente que ocurran.

Por eso no llama la atención que Juliá tenga en cuenta las veranadas, pero sí es llamativo que mencione la minería porque no se había puesto en el tapete antes como tema de integración binacional. El único antecedente de un emprendimiento binacional es Pascua Lama pero no prosperó. Juliá se refirió a compartir "experiencias exitosas", lo que parece estar más vinculado con saberes y expertise.

Sobre Orrego, su par trasandino dijo que "personalmente no lo conozco, pero es necesario que pronto podamos tomar contacto para poner en marcha planes de acción que permitan optimizar las colaboraciones permanentes". El sanjuanino se ha mostrado atento a los cambios políticos del otro lado de la cordillera y estuvo en contacto con autoridades del actual Gobierno tanto presencialmente como vía Zoom. En la Fiesta Nacional del Sol se profundizó la camaradería con la presencia de una delegación de coquimbanos del área gubernamental y empresaria, promocionando el turismo en la IV Región.

image.png El 22 de noviembre, en la reapertura del Paso Internacional Agua Negra, se incluyó la firma del protocolo de veranadas 2024, un acuerdo clave que respalda a los crianceros y fomenta la colaboración transfronteriza. Firmaron Marcelo Orrego y su par de Coquimbo, Darwin Ibacache.

El Túnel de Agua Negra, interesante pero caro

Juliá habló sobre Agua Negra y se mostró más cerca de potenciar el Paso, con el camino actual, que a impulsar la construcción del túnel a futuro.

Sobre el Paso, destacó que "en temporada estival funciona bien, pero es necesario continuar con mejoras que permitan tiempos más expeditos y a menor costo".

El Paso entre San Juan y la IV Región abrió el 22 de noviembre y en Coquimbo hay quienes buscan darle más potencial, incluso convertirlo en una ruta comercial, una buena alternativa al paso por Mendoza que suele colapsar.

Pero todavía hay ecos del túnel por Agua Negra, el ambicioso proyecto de perforar la cordillera para crear una ruta de baja altura que pueda estar abierto todo el año, para que pasen camiones y den vida al Corredor Bioceánico Central entre el Atlántico y el Pacífico, saliendo de Brasil, pasando por Argentina y llegando a Chile, y desde ese puerto de Coquimbo, a todo el mercado asiático.

image.png El actual gobernador de Coquimbo, Darwin Ibacache, recibió el lunes pasado al gobernador regional electo, Cristóbal Juliá, para coordinar los detalles del próximo traspaso de mando, que será el 6 de enero del próximo año.

Así se soñó y gestionó por décadas, con fuerte impulso político, a nivel presidencial de varias gestiones, pero durante el tándem Piñera y Mauricio Macri, quedó cajoneado. Justamente el partido al cual responde Juliá es el que congeló el proyecto del preciado túnel.

Por eso la opinión del nuevo gobernador sobre esta obra que nunca se hizo cobra más relevancia ¿Está a favor o en contra de que se construya el túnel por Agua Negra? En lo que respondió a TIEMPO DE SAN JUAN le dio prevalencia a las ventajas, pero mostró cautela por el precio.

"Estoy a favor de todo lo que traiga prosperidad a la región. El túnel permitiría disminuir tiempo y costo de transporte, además hará atractiva la ruta, dándole más dinamismo comercial y turístico a la zona. Además, su construcción traerá empleo a la zona. Sin embargo, el alto costo es una de las cosas que ha complicado su construcción", afirmó.

image.png

Tampoco descartó la posibilidad de que se haga una obra alternativa al túnel de Agua Negra para vincular mejor San Juan con Coquimbo. Dijo que"toda alternativa que se presente debe ser analizada con tal de elegir el proyecto que mejor rentabilidad tenga, respecto de costos, tiempo de construcción e impacto".

De esta forma, el chileno se mostró abierto a analizar la reanimación del proyecto del túnel, hoy enterrado, pero puso sus objeciones respecto del precio. Al menos no echó por tierra la idea.

De todos modos, las decisiones sobre el túnel se toman a nivel presidencial. Y queda largo rato en el poder para los presidentes Boric, que estará hasta marzo de 2026, y Javier Milei, que tiene mandato hasta 2027. Ya de entrada la relación entre el líder de izquierda con el argentino de derecha viene mal, con una pelea que ni el Papa Francisco pudo remediar. Así el túnel entre San Juan y Coquimbo seguirá haciéndose esperar.