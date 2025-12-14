Chile define a su próximo presidente: cerraron los comicios y arrancó el conteo de votos

Las mesas de votación cerraron este domingo a las 18 horas en todo el territorio chileno y comenzó el escrutinio del balotaje presidencial que determinará quién conducirá el país durante los próximos cuatro años. La definición enfrenta a la candidata progresista Jeannette Jara y al referente de la ultraderecha, José Antonio Kast, en una elección marcada por el voto obligatorio, una novedad histórica para Chile.

Tiempo en Chile Comprar un 0km en Chile cuesta hasta un tercio menos que en San Juan, pero hay trabas

Tiempo en Chile Cómo vive Coquimbo las elecciones, entre la tradición de votar a la izquierda y el impacto en San Juan

Desde el Servicio Electoral (Servel) destacaron que la jornada transcurrió con mayor fluidez que la primera vuelta celebrada el 16 de noviembre. La boleta reducida, con solo dos opciones, permitió agilizar el proceso y disminuir las filas en los centros de votación, tanto dentro como fuera del país.

En total, unos 15,7 millones de personas estaban habilitadas para emitir su voto, distribuidas en más de 40.900 mesas, de las cuales 427 funcionaron en el exterior. Un dato clave de esta segunda vuelta es el comportamiento de un sector del electorado que en la primera instancia respaldó al economista Franco Parisi, quien llamó públicamente a votar en blanco, lo que podría incidir en el resultado final.

Durante la mañana, ambos candidatos emitieron su sufragio y dejaron definiciones políticas. Jara votó en la comuna de Conchalí, donde afirmó que, de llegar a la presidencia, impulsará políticas públicas enfocadas en el bienestar colectivo. “Queremos un país donde no prime el miedo ni el odio, y donde nadie quede afuera”, expresó, marcando diferencias con su rival.

Por su parte, Kast sufragó temprano en Paine y volvió a insistir en sus ejes de campaña, centrados en el combate al delito y a la migración irregular. El candidato ha sido cuestionado por sus posiciones ultraconservadoras, su mirada sobre la dictadura de Augusto Pinochet y su propuesta de un fuerte ajuste del gasto estatal en los primeros meses de gestión.

Con poco más de una hora de iniciado el recuento, los primeros datos oficiales mostraban una ventaja inicial para Kast. Con el 4,46% de las mesas escrutadas, el candidato de derecha reunía cerca del 60% de los votos, mientras que Jara superaba el 40%, según el portal de resultados preliminares del Servel. En ese tramo, los votos válidos representaban más del 93%, con un 5,5% de sufragios nulos y poco más del 1% en blanco.

El país permanece atento al avance del conteo, que definirá quién será el próximo presidente de Chile y asumirá el mando el 11 de marzo de 2026.