Cerraron las elecciones con bajo porcentaje de votantes

Live Blog Post

Votó el actual vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni: “Hay que tener conciencia y decidir con convicciones”

El vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni, votó en la escuela Obreros del Porvenir y pidió a los sanjuaninos votar con convicciones.

“Lo importante es que la gente participe y vaya a votar, que la gente se exprese mayoritariamente. Hoy no es un día de cábalas es un día muy importante, acá la suerte no debería definir nada, debería definir la reflexión, lo que los argentinos queremos respecto a nuestro futuro. Creo que el factor suerte hoy no juega, acá lo que hay que tener es conciencia y cada uno decidir en función de sus convicciones, que es lo que cree que es lo mejor para nuestro país”, aseguró Gattoni.

También manifestó que entre las PASO y las elecciones generales hubo debates y mucha información para que la gente defina su voto a conciencia.