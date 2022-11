Causa Vialidad: este martes Cristina dice sus "últimas palabras"

Cristina Kirchner compartió a través de sus redes sociales el enlace para seguir desde las 9.30 de este martes la transmisión a través de YouTube. "'últimas palabras'. Así le dicen…", escribió la ex Presidenta en la previa de su exposición ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condenarla a 12 años de prisión.

Una vez finalizada esta jornada, el TOF 2 está en condiciones de dar a conocer el veredicto. No se espera que lo haga ese día pero si que de a conocer la fecha para hacerlo. El día en el que finalmente se conozca la culpabilidad o inocencia de los 13 acusados, no se conocerán los fundamentos. Para ese momento -a no ser que se tome alguna consideración especial con el caso- habrá que esperar hasta febrero o marzo. Según el Código, el Tribunal tiene 40 días hábiles para presentar los fundamentos de su sentencia. La defensa de De Vido pone sus expectativas en ese articulado que será el que luego lean para definir si la decisión es "justa o injusta".

La tercera vez que hablará Cristina KIrchner

Desde que empezó el juicio, la Vicepresidenta habló dos veces: una en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial y otra en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa. Esa última, el 23 de septiembre, fue después de su intento de asesinato. Allí, CFK apuntó contra el Poder Judicial por la persecución en su contra, remarcó que los fiscales Luciani y Mola mintieron en su acusación y violaron la Constitución por lo que pidió se los investigue por prevaricato. Además, denunció que hubo “toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio”.