Capital, tierra clave: ¿Y si Baistrocchi termina dando el envión decisivo a Uñac?

Números más o números menos, el capitalino Emilio Baistrocchi es el intendente mejor posicionado del espacio uñaquista, por escándalo. Lógico, si se consideran los territorios gravitantes, que es donde se juegan no sólo los ejecutivos municipales sino también su impacto en la cuenta gruesa: la gobernación.

Hay otros de fuerte valoración, comenzando por el flamante candidato a vice Cristian Andino que arrasa en su San Martín. O los capangas de pago chico como el ullunero Soler o el zondino Atampiz, pese a que sus gestiones no son bien percibidas tierra afuera. Pero entre los que disponen de un peso que pueda empujar por los porotos grandes, no hay como Baistrocchi en el uñaquismo, alejado ya de la órbita el chimbero Gramajo (si es que alguna vez estuvo en la órbita). Rawson no rankea ni cerca, a Pocito le cuesta, el resto lo pelea mano a mano.