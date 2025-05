Boleto escolar gratuito: diputados del PJ piden que se extienda el beneficio a no docentes

La iniciativa promete abrir debate. En el Ministerio de Gobierno, cartera en la que manejan las políticas de transporte público de pasajeros, se mostraron cautelosos por expresar la viabilidad de la solicitud de la oposición. La ministra Laura Palma prefirió no hablar del proyecto porque "no lo vio" y "no corresponde" y además porque "ese tipo de decisiones las toma el gobernador", según informaron desde su entorno.

Si bien el orreguismo no opinó sobre el tema, es sabido que una de las claves para tomar una medida de sumar beneficiarios implica mayor desembolso de fondos, y el Gobierno de San Juan viene levantando las banderas de las cuentas equilibradas. Según se informó oportunamente, Hacienda destinará de recursos provinciales un total de $5.250 millones anuales, lo que equivale a $525 millones mensuales, para implementar el boleto escolar gratuito.

El boleto escolar gratuito es una medida sin precedentes y fue anunciada por Marcelo Orrego en el discurso de inicio de sesiones de este año, el 1 de abril. Era una de sus promesas de campaña y ahora una de sus acciones de más peso en lo que va de su gestión, por el impacto social de este beneficio. La concreción de esta "extensión" queda con final abierto.

image.png

Los argumentos

El Proyecto de Comunicación "Ampliación del Boleto Estudiantil gratuito para personal No Docente", está firmado por el nuevo Interbloque Justicialista, representado por el jefe de la bancada justicialista y del PJ provincial, Juan Carlos Quiroga Moyano y la ex ministra de Hacienda Marisa López; por el ullunero Leopoldo Soler (Mejor Nosotros), Mario Herrero y Graciela Seva de (San Juan Vuelve o giojismo), Marta Gramajo de Crecer (que tiene como referente a Cristian Andino) y el caucetero Emilio Escudero. Ingresó en la última sesión ordinaria y fue a las comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Hacienda y Presupuesto para su estudio. Allí podrá recibir despacho para ser votado en el recinto o dormir en un cajón. Sin duda los opositores buscan, al menos, dejar planteado el tema.

Entre los argumentos que presentan en el pedido a Orrego de extender a no docentes el boleto gratis, figuran que "el sistema educativo no se sostiene únicamente sobre el trabajo de docentes y alumnos, sino también sobre la labor imprescindible de quienes realizan tareas administrativas, de mantenimiento y gestión dentro de las escuelas. Este personal cumple funciones esenciales que garantizan el correcto funcionamiento de los establecimientos educativos, siendo un pilar fundamental en la construcción de una educación accesible y digna".

A la par, plantean que "el actual encuadre del Boleto Escolar Gratuito ha dejado a estos trabajadores fuera del beneficio, a pesar de que su presencia diaria en los centros educativos es tan indispensable como la de estudiantes y docentes. Esta exclusión genera un impacto económico negativo en sectores que ya enfrentan dificultades para sostener sus ingresos, agravado por los constantes aumentos en el costo del transporte público, cuya tarifa mínima asciende a $470; sin considerar por ejemplo los costos de personal no docente de zonas alejadas donde el costo llega por día a más $6.000".

También sostiene la iniciativa que "el reconocimiento del derecho al boleto gratuito para este personal es una medida de equidad y justicia social, que permitirá aliviar la carga económica de quienes trabajan incansablemente para sostener el sistema educativo desde distintas áreas. El Ministerio de Gobierno, al implementar el beneficio para estudiantes y docentes, ha dado un paso fundamental en la facilitación del acceso a la educación. Es imperativo ahora que esta política se amplíe para abarcar a todos aquellos que forman parte integral del sistema educativo".

Finalmente, los peronistas instan "a la pronta implementación de esta medida para que ningún trabajador de la educación quede fuera del derecho al transporte gratuito que ya beneficia a sus colegas y alumnos".

Y destacan que "el boleto educativo no puede ser entendido como un privilegio exclusivo de estudiantes y docentes, sino como un recurso esencial para todos aquellos que contribuyen al funcionamiento diario de la educación".

A quiénes buscan incluir

Actualmente según consta en el proyecto, en base a datos proporcionados por los gremios de no docentes en la Universidad Nacional de San Juan la población de no docentes ronda entre el 3 y 5 % del total de personas que integran el sistema universitario. Y la misma realidad sucede en los establecimientos educativos de nivel primario, secundario y terciario. "La población de no docentes no representa un costo significativo, sino más bien representara una inversión para todo el sistema educativo", concluye el petitorio.

¿A quiénes se pide que se incluya como beneficiarios? Se menciona "a todo el personal no docente que desempeñe funciones dentro de las instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles y modalidades incluyendo el nivel universitario, en la provincia de San Juan. Entendemos que deben ser considerados beneficiario de este derecho al personal de maestranza, administrativo, preceptores, porteros y todo trabajador que realice tareas esenciales para el normal funcionamiento de los establecimientos educativos. Asimismo, los trabajadores no docentes podrán acreditarán su derecho al boleto gratuito mediante certificación expedida por la institución en la que prestan servicios, siguiendo los mismos mecanismos de verificación que los estudiantes y docentes".

image.png

Cómo funciona el boleto escolar gratuito

Este beneficio está disponible desde el 14 de abril de 2025 para todos los estudiantes y docentes que forman parte del sistema educativo provincial (instituciones públicas y privadas) y acrediten debidamente su participación, a través de los certificados emitidos por dichas instituciones, que les permitirá acceder a la Credencial Única Escolar y Docente.

El boleto gratuito permite viajar sin límite de transacciones diarias de lunes a viernes de 06.00 a 00 horas y los sábados de 8.00 a 13.00 horas. Esta medida beneficia a estudiantes y docentes que se desplazan a una distancia mayor a 1 kilómetro de su domicilio al establecimiento educativo.