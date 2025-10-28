martes 28 de octubre 2025

Elecciones 2025

Arranca el escrutinio definitivo en San Juan, con Caucete como protagonista

Comenzará a las 18 horas de este martes. Definirá finalmente si Caucete ratifica los números del recuento provisorio, que dio como ganador al orreguismo, o si se confirma el reclamo expuesto por la intendenta y candidata por Fuerza San Juan, Romina Rosas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes, desde las 18 horas, la Secretaría Electoral Nacional dará inicio al escrutinio definitivo de las elecciones legislativas 2025 realizadas el pasado domingo en todo el país. En San Juan, el proceso tendrá lugar en la sede de dicho organismo, bajo la supervisión de autoridades correspondientes.

Durante la jornada se revisarán las actas de las nueve fuerzas políticas que participaron de los comicios. Si bien no se prevén cambios significativos respecto al conteo provisorio difundido la noche de la elección, todas las miradas estarán puestas en Caucete, el departamento que concentra la mayor expectativa por su ajustado resultado.

Allí, según los datos oficiales del escrutinio provisorio, el espacio orreguista se impuso por una mínima diferencia: obtuvo el 37,15% de los votos (8.106 sufragios), frente al 37,11% (8.097 votos) de Fuerza San Juan, el frente encabezado por la intendenta Romina Rosas, quien además fue candidata a diputada nacional.

Estiman que el recuento se extenderá hasta la tarde del miércoles. Estiman que el recuento se extenderá hasta la tarde del miércoles.

Sin embargo, Rosas puso en duda la validez de ese resultado y aseguró que detectaron un error en el conteo. “Hemos ganado. Hay un certificado del Correo que no contabiliza los votos nuestros en una mesa, pero sí los de los otros frentes. Con esos votos estamos ganando”, sostuvo la jefa comunal en declaraciones radiales.

image

Según explicó, la irregularidad se habría producido en la mesa 1.673, donde los sufragios de su espacio no habrían sido incorporados correctamente al acta general. “Fue una elección ajustada, por supuesto, pero estamos ganando en el departamento”, añadió.

El escrutinio definitivo definirá finalmente si Caucete ratifica los números del recuento provisorio o si se confirma el reclamo de Fuerza San Juan.

A nivel provincial, el domingo pasado Fuerza San Juan fue el espacio más votado con el 34,44% (146.856 votos), seguida por el frente Por San Juan con el 31,02% (132.286 votos) y La Libertad Avanza con el 26% (110.864 votos). Cada uno de estos espacios obtuvo una banca en la Cámara de Diputados: los electos fueron el peronista Cristian Andino, el vicegobernador Fabián Martín por el orreguismo y Abel Chiconi por el sector libertario.

