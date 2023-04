A fondo, la fórmula Orrego-Martín respondió a todo en Paren las rotativas

El diputado nacional dijo que, en conjunto con el intendente de Rivadavia, "practicamos la política con mucha alegría, la disfrutamos. Hacemos de esto algo cotidiano". En particular, "lo he hecho siempre desde que soy intendente para tomar decisiones seguras acerca de lo que la gente pretende". Aunque ahora está el condimento de que "hay que caminar toda la provincia" y "con la ley de lemas la cantidad de candidatos es enorme".

También, el santaluceño comentó que no fue difícil armar la fórmula con Martín. "Hay que ser muy sinceros. Tenemos muchos años de amistad. Pertenecemos al mismo espacio político. Pero además debo reconocer que Fabián podría estar en el lugar de gobernador y yo en el vice. Le sobra capacidad, lo demuestra su accionar. Tengo la suerte de poder contar con una persona de bien". Y agregó otro palo al Sistema de Participación Ampliada y Democrática (Sipad), que es similar a los lemas: "Es una ley tramposa, no gana el que más votos tiene. Ante esas circunstancias vimos todas las posibilidades".

Asimismo, con respecto al armado, Martín expresó que la ley de lemas -volvió a manifestar que no está de acuerdo- posibilitó la alternativa de realizar listas separadas. A pesar de ello, consideró que trabaja hace más de 20 años con Orrego, y no únicamente en la esfera política, sino también en el ámbito jurídico (ambos son abogados). Según el actual intendente de Rivadavia, debía primar “el trabajo en conjunto, encontrar la unidad y la coherencia”. Por este motivo, no costó resolver la fórmula, ya que trabajan con gente en común por un mismo proyecto político.

Con respecto a los otros sublemas de Unidos por San Juan, y qué los diferencia, Martín consideró que, a pesar de la “variedad de matices”, son muchas las cosas que los unen con Marcelo Arancibia, Eduardo Cáceres y Sergio Vallejos. También destacó que es un “frente muy compacto”. “Al final del camino, los votos se suman”, dijo el candidato a la Vicegobernación. Para el rivadaviense, el mayor desafío de Unidos por San Juan será terminar con los 20 años del oficialismo en la provincia porque se llegó al “final del ciclo”. A pesar de esta crítica, contó como puntos positivos del peronismo local: “Hubo buenos resultados en los primeros años. En las elecciones ganaron con amplio margen”.

Sobre el futuro y qué esperan si ganan los comicios, Orrego tomó el guante y apuntó, primero, al "tiempo de la transición", pues asumirá el 10 de diciembre y las elecciones son en mayo. "Es mucho el lapso, son siete meses y medio", afirmó. "No estoy en desacuerdo en que las elecciones hayan sido desdobladas. Lo que está mal es que hubo situaciones que yo no las tenía contempladas. De un día para otro, de un plumazo, cambiaron el Código Electoral y fueron a la ley de lemas". Además, puntualizó en la cantidad de candidatos y el gasto que hará la provincia. Y dijo que van a poner la lupa en la "doble fiscalización de todo el frente y en particular Cambia San Juan. La fiscalización es central".

En tanto, al respecto de la relación con Uñac, el aspirante al Sillón de Sarmiento dijo: "Tengo una relación de respeto, de cordialidad en general, como intendente siempre fue normal. Después me tocó competir con él y se hizo en términos de respeto. Pasó la pandemia y quien te habla estuvo ahí. Fuimos una oposición constructiva. Lo mismo cuando el terremoto. Preguntarle qué necesitaba. En el Acuerdo San Juan estuvimos también. Hay diferencias políticas. Ellos están en un espacio kirchnerista. Gioja estuvo mucho tiempo, Uñac es la continuidad, el cambio somos nosotros".

En contraste, Martín fue más duro. Molestó aquella firma de convenios por pavimento con 18 departamentos, siendo Rivadavia la única ausente. Sobre este hecho, el jefe comunal consideró que “el gobernador discriminó” y “tuvo tratos distintos” con el departamento que dirige. Además de la falta de pavimentación, que en algunos casos “abarca una parte de Capital, pero no de Rivadavia”, cuestionó las demoras por los trabajos de sanitización y los cortes de calles. “El Gobierno provincial hizo obras de cloacas y algunas no fueron concluidas, como el caso de la Villa Flora, el barrio Foeva y algunas calles del departamento. Esto afecta a 100.000 rivadavienses”, dijo.

Al ser consultados sobre la frase de Sergio Uñac en la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados, cuando pidió a los sanjuaninos que "no haya saltos al vacío", Orrego contestó que "no lo tomo como nada personal. Vamos a hacer cambios con certeza. No me va a temblar la mano para tomar decisiones. No sé a quién se lo dijo. No me sentí aludido. Estamos seguros porque además lo vemos en el día a día, en cómo conformamos equipos".

Por su lado, Martín respondió que, en caso de alcanzar la victoria, su primer objetivo a cumplir como máxima autoridad de la Legislatura provincial será la recuperación de la institucionalidad. “Las leyes no pueden modificarse, salvo algunas excepciones para la comodidad de la gente”, abundó. Sobre este tema, criticó a José Luis Gioja por extender la cantidad de mandatos y a Sergio Uñac por impulsar el Sipad, “porque sabía que perdía”. “No cambiaron las leyes para tener un sistema transparente. Las hicieron para estar más tiempo en el poder”, profundizó. Martín prometió eliminar las Lemas “porque no es un voto directo y no gana el que más voto saca” y que el gobernador puede estar dos periodos. “Volveremos al viejo artículo”, contó. Además, expresó que generará consensos con todos los frentes políticos.

Fiesta del Sol, sí o no

Orrego fue sintético sobre eso: "Creo en la FNS, pero está directamente relacionada con la situación económica. Una FNS con siete u ocho artistas cada noche, no tiene relación con la economía. Nos gusta, es nuestra, es propia, es popular, pero nos tenemos que adecuar a la situación que nos toca vivir".

Dilema de los salarios docentes

"Hubiese tratado de no llegar. Hubiese usado todos los medios, un poco antes de empezar las clases. El año pasado sucedió lo mismo. El tema de las instituciones, el gremio no representó a sus afiliados. Los gremios son lo que unifican criterios. No te podes sentar con cualquiera a la mesa. Todo se tiene que resolver con diálogo. Vos tenés un presupuesto que tiene que ver con las prioridades. Hubo un montón de factores que hizo que todo se complicara cada día más", comentó.

Opinión sobre Javier Milei

Para el intendente rivadaviense, el referente liberal es “la expresión propia del fracaso de la política nacional”. “Representa ese sentimiento y el hartazgo de la gente”, continuó. También manifestó que debe formar una estructura porque “no es una tarea sencilla”. “En muy poco tiempo, se convirtió en un actor muy importante de la política”, finalizó.