¡No va más! San Juan dará de baja a la Tarjeta Social

Para ayudar a familias sanjuaninas en situación de vulnerabilidad San Juan implementó la Tarjeta Social, un instrumento de asistencia financiera donde mes a mes se depositaba un monto fijo para que cada beneficiario pudiera con ella comprar distintos tipos de alimentos. A más de 10 años de su implementación, está cerca de ver su fin.

Hasta enero del 2020 el beneficio alcanzaba a 17.000 familias sanjuaninas, que posteriormente fueron beneficiadas por la Tarjeta Alimentar, iniciativa del gobierno nacional que busca garantizar el acceso a la canasta básica. Del padrón total, quedó un remanente de aproximadamente 5.600 familias que no cumplen con los requisitos para acceder al programa nacional, por lo que continuaron recibiendo el beneficio de la Tarjeta Social.

Horacio Pelaitay, director de Políticas Alimentarias de Desarrollo Humano, confirmó que no le queda mucho tiempo de vigencia al programa provincial. En comunicación con Estación Claridad, afirmó que la idea es que el programa no continúe. “Una vez finalizada la pandemia este programa tendrá su fin. No tenemos fecha estipulada, pero será este año con seguridad”, comentó el funcionario.

Además, aclaró que aquellas familias que quedarán sin la asistencia de la Tarjeta Social recibirán ayuda de parte del Ministerio a través de módulos alimentarios, compuesto por 12 productos entre los que se encuentran leche, harina, aceites y productos básicos esenciales. “Hoy el monto de la Tarjeta es de $800, un valor que ha quedado desfasado. Entendemos que con el módulo se podrá brindar una mayor cobertura alimentaria”, dijo Pelaitay.

De esta manera el programa de asistencia denominado Tarjeta Social dejará de estar vigente luego de 14 años en la provincia. En diciembre del 2018 se incrementó el monto de la tarjeta a $800, valor que tiene actualmente. De los 800 pesos que se acreditaban en cada tarjeta, el gobierno nacional aportaba $130 y $670 la provincia, hasta hace un par de años en el que se dejó de contar con el aporte de nación y el total del dinero que llegaba a los beneficiarios era con fondos 100% sanjuaninos.