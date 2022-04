Máximo Kirchner a dirigentes del Frente de Todos: “Hay que cortarla con las pendejadas en TV”

Máximo Kirchner participó del acto de juramento de las autoridades del Partido Justicialista de Merlo, y aprovechó la ocasión para dejar uno de los mensajes más duros, en el plano de la interna que vive la coalición oficialista.

Además, se refirió al encuentro del ex presidente Mauricio Macri con Donald Trump, y castigó la avaricia de los empresarios, entre otros temas.

Sobre el cónclave Macri-Trump en el soleado estado de Florida confesó que "hoy veía una foto que mostraba dos personas sonrientes que se habían juntado en el país del norte. El ex presidente de Estados Unidos y el ex presidente Macri, y no podía dejar de pensar lo que le pasa hoy a nuestro pueblo. No podía dejar de pensar en cómo endeudaron a nuestro país".

Auguró un pronóstico tremendo de inflación, "la semana que viene se va a conocer la inflación. Será muy duro", y atacó a los formadores de precios que "gracias al amparo mediático, incrementan sistemáticamente los precios y juegan con el hambre de nuestra gente".

Al recordar que el gobierno “bancó los sueldos de los trabajadores en la pandemia", fue contra los empresarios: “¿Qué les pasa ahora que no hay pandemia que les cuesta a los empresarios dar algo para los trabajadores que lo dieron todo?".

Si bien sostuvo que quiere “que al gobierno le vaya bien”, advirtió que "tampoco soy de los que piensa que hay que amontonarse por amontonarse", en un claro mensaje contra los que anteponen a las críticas del kirchnerismo el concepto de la unidad “hasta que duela”.

“Tenemos que entender que no anida nada malo en nuestra crítica. Hemos defendido lo que nos ha convencido y nos convocaron a levantar la voz cuando sintiéramos que nos estábamos equivocando. Yo quiero que a nuestro Gobierno le vaya bien porque le va a ir bien a nuestra gente. Si a veces hay conflicto, si alguien te amenaza, tenés que contárselo a tu gente. Vamos a salir a la calle como hacíamos con Néstor y Cristina y vamos a dar la pelea”

Finalmente, lo más duro del discurso. El destinatario fue claramente el intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni, un abonado a los shows mediáticos.

Los dos coincidieron en que se debía sacar el plan social a aquel beneficiario que participara de un corte de calle. El ministro de Seguridad de Kicillof no dejó dudas, y declaró: "Mi posición es absolutamente coincidente con Larreta".

Esta semejanza valió la frase más dura del ex presidente del bloque oficialista de diputados: "A veces me da vergüenza cuando escucho la televisión, pelearse a dirigentes en sketches cómicos para ver quién mete preso al que corta la calle. Hay que hacerse cargo de la gestión, hay que hacerse cargo de la seguridad, hay que hacerse cargo de la comida, del trabajo. Hay que cortarla con las pendejadas de la televisión y solucionar este complejo momento”.