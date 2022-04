Envión de alto nivel para el túnel de Agua Negra: Fernández con Boric hablaron de hacer el corredor bioceánico

"Junto a Chile podemos hacer muchas cosas en común, también como parte de esa necesidad de unir a América Latina hacer realidad la concreción del Corredor Interoceánico que una el Atlántico con el Pacífico, donde el Norte de Argentina aspira a concretarlo de la manera más corta posible, y así estaremos uniendo Brasil con Chile y estaremos multiplicando nuestras capacidades comerciales", dijo Alberto Fernández este mediodía, en el Museo del Bicentenario, tras la reunión bilateral con su par chileno Gabriel Boric, que visita Argentina en su primer viaje oficial desde que asumió en marzo. Así, el túnel de Agua Negra recibió un apoyo político de alto nivel, al ser puesto en la agenda binacional de ambos presidentes de cara a la agenda común.

Este respaldo llega cuando se esperan hechos concretos para la realización del túnel que une San Juan con Coquimbo y que quedó en el freezer por la administración de Sebastián Piñera durante 4 años, cuando estaba a punto de licitarse la obra binacional. En la gestión uñaquista declararon que el cambio de Gobierno de Chile genera grandes expectativas de que este proyecto binacional, que lleva décadas de estudio, renazca con el Gobierno de Boric.

De hecho, el presidente chileno en la conferencia que dio este mediodía junto a Fernández, destacó esfuerzos en el sentido de la integración que ratifican las expectativas con el túnel de Agua Negra.

"Por temas de trayectoria personal siento una profunda hermandad con el pueblo argentino, me crié en la Patagonia y en la Patagonia no hay fronteras. Me interesa decir de manera muy clara que Chile parte desde América Latina y si bien durante mucho tiempo hemos estado mirando en diferentes direcciones ya sea hacia el Norte o hacia el Pacífico con relaciones que nos interesa profundizar, nuestra base es América Latina. Chile es un país latinoamericano y desde ahí vamos a construir comunidad, vamos a construir Región, cooperación e internacionalismo, tenemos desafíos que son compartidos", aseguró el presidente chileno.