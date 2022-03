¿Se le escapó? Alberto Fernández confirmó que irá por la reelección

Hoy Alberto Fernández llegó hasta José C. Paz para un acto en el cual se conmemoraba el Día internacional de la Mujer Trabajadora.

Allí, frente al intendente del distrito, Mario Ishi, realizó un encendido discurso en el que, entre otras cosas castigó a la oposición por la toma de deuda con el FMI, y reivindicó la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

Pero lo que pasó desapercibido para algunos fue el dato central del mensaje: ya piensa en ser nuevamente candidato a presidente en el 2023.

Yendo para atrás, para adelante, frenando, acelerando, como si se diera cuenta de que no tenía que decirlo, pero no lo podía contener, le aseguró a Ishi: “Yo quiero, Mario, que sepas que acá delante de tu pueblo te prometo que antes de que este gobierno… de que mi mandato… termine… en este… primer mandato que tengo, yo te garantizo, Mario, van a tener el polo industrial que necesitan para darle trabajo a todos los hombres y mujeres de José C. Paz”

