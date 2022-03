En medio de las gestiones para revivir Agua Negra, Sergio Uñac va a la asunción de Gabriel Boric

En medio de las gestiones para resucitar el proyecto del túnel de Agua Negra, Sergio Uñac confirmó que fue invitado y que prevé viajar a la asunción del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, prevista para el próximo 11 de marzo.

"El viernes vamos a salir desde Capital Federal, integrando la comitiva que acompaña al presidente. Ustedes saben que San Juan y Coquimbo tenemos un proyecto muy particular, que debe beneficiar a toda la Argentina y a todo Chile y obviamente en el último tiempo, o desde siempre porque sino se hubiese logrado, está con algunas dudas sobre la realización del mismo", analizó el mandatario este martes en rueda de prensa, aludiendo al túnel, que ha tenido un marcado desinterés por parte de la administración de Sebastián Piñera.

El sanjuanino no disimuló las altas expectativas que hay con el nuevo presidente para que se active la construcción del túnel, que quedó a un paso de su licitación hace años, antes de caer en los cuestionamientos del Ministerio de Obras Públicas chileno, a la par de un abandono del apoyo también durante la Presidencia de Mauricio Macri. "Esperemos que esto (las dudas) pueda zanjarse con el nuevo presidente electo de la vecina República de Chile", remarcó Uñac.

Además, valoró que "nosotros tenemos acordado acá que esto beneficiaría a todo el centro argentino. Por ahí no se entiende bien, pero el túnel de Agua Negra es una obra que no sólo beneficia a San Juan. Primero porque une el Puerto de Coquimbo con Porto Alegre (en Brasil), recorre todo el centro argentino donde está un gran porcentaje de producción de nuestro país. Y esto podría salir al mercado asiático vía túnel de Agua Negra. Esperemos que podamos retomar esto".

Dardos contra Macri

Incluso, consultado, el gobernador de San Juan se refirió a las palabras del alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, quien días atrás expresó que "uno no puede saber lo que esta pensando una autoridad de las características del ex presidente de Argentina, pero la verdad es que lo que se comentó en su minuto es que él no iba a dar el triunfo a la oposición, sacando el Túnel de Agua Negra. Prefería invertir los recursos en un gobierno que lo estaba apoyándolo a él como es Mendoza. Ese tipo de acciones me parece repudiable y la verdad el daño que causaron estos dos mandatarios al bajar el Túnel de Agua Negra ha sido importantísimo".

Sobre el análisis del chileno respecto del desinterés ex profeso de Macri, Uñac dijo que "el alcalde de Vicuña es un amigo, hemos trabajado mucho juntos, ha puesto el túnel como eje de su gestión municipal, y yo de mi gestión provincial y otrora municipal hace años, y creo que lo que dice tiene asidero real, esta es la pura verdad".

Por otro lado, el gobernador remarcó que se insistirá con el proyecto original de atravesar la cordillera desde Iglesia -el MOP de Piñera había planteado la posibilidad de una relocalización-, diciendo que no se buscará un plan B porque "esto tiene varias décadas de estudios, desde 2003 a la fecha tiene las mejores consultoras del mundo trabajando en este proyecto. Lo que por ahí desde la República de Chile en la Presidencia de Piñera se expresaba que iban a buscarse alternativas, era solo dilatar la realización del único proyecto que tiene principio y finalización, que es el proyecto del túnel de Agua Negra".

Y ahondó: "lo que nosotros decimos es que si esto tiene financiamiento, si hay un proceso licitatorio disparado, deberíamos retomarlo. Por lo pronto, estamos trabajando en la consolidación del paso, que es la pavimentación de los tramos anteriores hasta casi el mismo límite, esto va a ayudar mucho".

Y concluyó, sobre la marea política en contra del piñerismo que también pesó mucho el centralismo, "creer que el centro de Chile está determinado por el puerto de Valparaíso es el principio y fin de un país. Y el principio y fin de un país es del Norte hasta el Sur y del Este al Oeste. Y no importan los colores políticos, cuando esto se convierte en política de Estado debemos trabajar para poderlo concretar".