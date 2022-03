Voto por el FMI: Marcelo Orrego y Susana Laciar aún no definen y Sergio Uñac va al Congreso

Esta semana es clave para el estruendoso Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su tratamiento en el Congreso de la Nación, donde Alberto Fernández espera conseguir el aval del entendimiento, que ya tuvo reparos por parte de La Cámpora y de Juntos por el Cambio, entre los principales cuestionamientos. En este marco, se da por descontado el voto en positivo de los oficialistas sanjuaninos, pero si habrá apoyo o no de los dos legisladores nacionales opositores no se conoce. Tanto Marcelo Orrego como Susana Laciar, respondieron a Tiempo de San Juan que aún no tienen definido cómo votarán y que todo dependerá de la famosa "letra chica".

"Esta semana vamos a comenzar con los plenarios recién. Todavía no conocemos la letra chica del proyecto: en la semana luego de escuchar al ministro de Economía y todo su equipo vamos saber los alcances. Posteriormente se va reunir el Interbloque de Juntos por el Cambio para debatir y tomar una posición sobre el tema", aseguró el santaluceño.

Por su parte, Laciar explicó que no integra ninguna de las dos comisiones donde se debate el proyecto enviado por Fernández. "Les hemos transferido algunas preguntas para la reunión que tendrán con los informantes del Ministerio de Economía, entre hoy y mañana se hace la fundamentación, y una vez que tengamos sorteadas esas dudas recién el miércoles habría reunión de los miembros de comisión para debatir el proyecto en sí, que podría tener cambios. En virtud de eso recién cuando podamos tener esos dictámenes podremos hablar de tener una posición determinada en forma responsable y fundamentada".

Apenas se anunció el pacto con el FMI, Orrego había expresado que "nadie quiere caer en default" y que en eso sí está de acuerdo y sigue sosteniéndolo. Esto, en línea con el comunicado de la Mesa Nacional de JxC tras reunirse de manera virtual el domingo: allí dice que "no podemos ni vamos a empujar a la Argentina al default".

Fuentes del orreguismo dilucidaron que los dos sanjuaninos escucharán las opiniones de los economistas de su espacio, dado lo técnico de la iniciativa. Y que anticipan una votación en bloque.

Uñac, a Buenos Aires

"En el día de mañana, estamos confirmándolo, visitarán el Congreso las cámaras empresariales, gremios y movimientos sociales y los gobernadores para encontrar acuerdo con el FMI", informó Sergio Uñac este lunes en rueda de prensa.

Según explicó, la presencia de los caciques provinciales es un pedido de Juan Manzur: "ayer tuve una comunicación con el jefe de Gabinete y me comento que es importante que los gobernadores podamos asistir entre el día martes y el miércoles así que nos predisponemos para eso" Y ahondó: "la presencia de los gobernadores asegura que algunos diputados de Buenos Aires fundamentalmente los de nuestro espacio político, puedan asegurar la aprobación de este convenio, de este acercamiento con el FMI. Pero lo fundamental es la convocatoria a gobernadores".