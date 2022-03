Arde el Senado: se cayó el voto de un aliado del gobierno para el acuerdo con el FMI

El rionegrino Alberto Weretilneck, en una entrevista radial, dejó helada a buena parte de la dirigencia frentetodista, al referirse a su voto por el acuerdo con el FMI.

“Todavía no lo decidí, hablando rápido, en confianza, hoy es no, es negativo, ni siquiera abstención”, señaló el ex gobernador de Río Negro. El argumento es similar a la idea fuerza de la negativa de la izquierda: “Normalizar esta situación es normalizar lo que fue este crédito”, declaró.

Weretilneck, que consideró un error “haber metido presión al gobierno” para asumir la responsabilidad de una deuda “que tiene que estar en quienes la contrajeron”, graficó su sentimiento: “Si tuviera que votar por mi estómago, por mi corazón o por mis tripas es no”.

Finalmente, Weretilneck cargó contra el mismo presidente Fernández, al enrostrarle su “falta de liderazgo”, necesario para “una batalla de estas características”.

Weretilneck era un aliado “natural” del gobierno nacional, y esa adhesión se había reforzado cuando en agosto de 2021, para calmar los ánimos exaltados por el nombramiento en Justicia de su enemigo provincial, Martín Soria, se le dio la presidencia de la Comisión de Agricultura, vacante tras la renuncia de Adolfo Rodríguez Saá.