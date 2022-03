Insólito: tras el nombramiento en Seguridad, el perro de Alberto “aseguró” que Zapata no fue su adiestrador

Los perros no saben escribir, eso se sabe. Mucho menos usan redes sociales ni pueden afirmar o negar distintas situaciones, salvo el perro del presidente Alberto Fernández, quien utilizó su cuenta en Instagram para asegurar que Ariel Zapata, quien fue nombrado como director de Cinotecnia en el Ministerio de Seguridad no es su adiestrador, tras la polémica que despertó su nombramiento.

“Leyendo Clarín vi que decían que nombraron a "mi adiestrador" en el Ministerio de Seguridad. Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no. Le pregunté al profesor Romero (mi veterinario) si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez, para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor. Yo nunca fui adiestrado. Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice quédate”. Así comienza la publicación que se realizó durante la jornada de hoy en la cuenta oficial de Dylan, el perro del primer mandatario.

Y continua “en conclusión: pobre señor este supuesto adiestrador mío. Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo. Tienen razón… ¡ya no se puede creer nada de lo que publica Clarín! Y eso que me empeño a leerlo sin que Alberto lo sepa. No se lo cuenten”.

El posteo, que tiene más de 1.300 comentarios, fue la forma que encontró el Gobierno nacional para responder a las críticas por el nombramiento de Zapata. La designación publicada el viernes en el Boletín Oficial asegura: “Resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de director/a de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo de la Subsecretaría de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad”.

Tras ser consultado por Infobae, el titular de la cartera de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguro “Me importa un culo si es entrenador del perro del Presidente, yo busqué al mejor y el mejor es él”.