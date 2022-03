¡No salgas a la calle! Larreta le hizo “favores” a Chano para que vuelva a manejar

Chano Charpentier, el ex cantante de Tan Biónica, esta relacionado de manera simbólica y de forma muy potente al PRO, desde que su tema Ciudad Mágica sonó durante toda la campaña de Mauricio Macri, y fue la música de fondo del triunfo electoral de 2019.

Pero la relación, como se pudo ver en estos días, no acaba en una cortina musical.

Charpentier mantiene una viva amistad con Horacio Rodríguez Larreta, el intendente porteño, con quien hace días realizó una trasmisión de Instagram Live, convocado por el presidenciable PRO, para hablar de la adicción a las drogas y los tratamientos de recuperación.

En ella, y ante el estupefacto silenció del alcalde, Chano le agradeció varias haberle “facilitado” los trámites para que pueda renovar su licencia de conducir.

“Lo que te quería reconocer es lo atento que siempre fuiste conmigo, cuando eras vicejefe de gobierno de la Ciudad, ahora que sos jefe de Gobierno también. Me ayudabas a mí hasta a sacar el registro. Y una vez me dijiste, la última vez que te lo pedí, me dijiste ‘me comprometés’”, dijo el artista, con un escandaloso sentido de la inoportunidad.

Chano protagonizó una innumerable cantidad de accidentes de tránsito, algunos que pudieron tener consecuencias fatales (para él y para el resto) , en los que conducía, en general, bajo el generoso influjo de las drogas.

Distintos sectores criticaron duramente los favores oficiales al músico, en un tema tan sensible como volver a poner en las calles a un apersona que no está en condiciones físicas ni psicológicas de conducir, sólo por “amistad”.

Pablo Martínez Carignano, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial tuiteó, con el video del vivo de Instagram, que “el proceso de obtención y renovación de licencias de conducir es la herramienta más valiosa del Estado para cerciorarse de que cada persona es apta física y psíquicamente, que comprende la responsabilidad y que es idónea en aspectos prácticos y legales del manejo”.

Los accidentes de Chano

Chano es un peligro al volante, y su ilimitada capacidad de colisión ha sido una fuente inagotable de memes y reacciones en redes.

En agosto de 2015 se metió de contramano con su imponente camioneta por una calle del Barrio de Belgrano, donde chocó varios autos estacionados y terminó estrellado contra la puerta de un garaje. de yapa, terminó en el hospital por la paliza que le pegaron los vecinos. La camioneta de Chano.

"Chano estaba casi inconsciente en la comisaría por los golpes, después que fue atendido en el Pirovano fue al Sanatorio de la Trinidad. Tiene más de diez puntos en la boca", había dicho su abogado. Estrellado contra ese garage terminó el raid del cantante.

Ahora entendemos porque en 2016 seguía manejando, y pudo morir tras meterse debajo del acoplado de un camión que los arrastró por un buen tramo de la ruta 3, a la altura de Cañuelas. Destrozado. así quedó el auto de chano tras embestir un camión.

Y no nos es extraño, ahora, que en 2017 siguiera al comando de un vehículo para impactar, nuevamente, autos estacionados en el barrio de Saavedra. El Clío y el humilde "1500", embestidos por Chano.

En casi todos los accidentes (este es un resumen) Chano circulaba con el carnet vencido.