Preocupan los cortes de gas: las industrias sanjuaninas hablan de autorregularse

Como consecuencia del alza del precio internacional del Gas Natural Licuado, Nación está negociando con la Unión Industrial Argentina un plan "voluntario" para cortes programados de gas. Hugo Goransky, miembro del Comité Ejecutivo de la UIA y del directorio de la UISJ dijo este miércoles que están trabajando en la aplicación de medidas en San Juan y en todo el país. "Ayer tuvimos reunión de junta de la UIA y el tema del gas es de gran preocupación, lo que se habló es crear una comisión especial para este tema, para autorregular y que las empresas puedan programar sus cortes", informó en diálogo con Radio Sarmiento.

"Hay industrias que deben hacer mantenimientos entonces la idea es postergar los cortes. Lo que están haciendo muchas industrias es aumentar sus stocks para reprogramar en las épocas de frío los corres y de esa manera poder estar de alguna manera preparados", explicó sobre la autorregulación.

El empresario dijo que en el sector se analiza la complicada situación de escasez de gas que tiene múltiples causas. "La realidad es que el valor del gas en los últimos años fue aumentando, en Argentina hay cuencas como Vaca Muerta que tiene el problema de falta de gasoductos, de transporte, que ahora se está por licitar. En Córdoba fabrican los caños para gasoductos pero al pararse nosotros tenemos problemas de transporte, no de producción. Luego tenemos las cuencas de Cuyo o Austral donde vienen disminuyendo la producción por el tipo de cuencas. Y otro tema no menor es la guerra de Ucrania y Rusia que hizo que subiera el valor del gas y el combustible, generando una gran demanda de los países que abastece Rusia y es un problema que vamos a sufrir en Argentina también".

Explicó que en el país no solo se importa gas sino que tiene barcos regasificadores, que uno de ellos empieza a funcionar de nuevo en mayo por la escasez de gasoil. Bolivia también que importaba desde el Norte, ha bajado su producción y en orden, de contratos primero están ellos, luego Brasil y recién Argentina y están negociando una adenda por los costos internacionales del gas, que implica que Argentina pague más. "En mayo creo que vendrán cinco barcos. Esperemos que la guerra se termine y permita reactivar los gasoductos en Europa", analizó.

¿Cómo se aplicará la autorregulación en San Juan?

"Hay industrias que lo tienen que hacer al mantenimiento, entonces reprogramarlos para la época de invierno, y no hacerlo antes. Lo otro es tratar de ver con las capacidades ociosas que tenían las fábricas, stockear productos para que no haya desabastecimiento". Además, indicó que "hay que ver qué tipo de invierno vamos a tener", ya no es lo mismo un frío intenso que uno moderado.

"Lo importante es anticiparse y que no se generen problemas técnicos, hay industrias de procesos continuos que deben seguir trabajando", remarcó.

En San Juan, esta situación impacta en todas las industrias que dependen del gas para sus hornos, en particular caleras, fábricas de vidrio y productoras de cerámicos.

"Ahora esas empresas van a generar informes, no es tan fácil pero lo que están haciendo es autorregularse. Ante esta realidad vemos cómo hacer una propuesta que nos afecte lo menos posible. Y luego transmitir al Gobierno cuál opción es la menos problemática", indicó Goransky.

"Las industrias necesitan producir y los trabajadores necesitan trabajar. Se está trabajando preventivamente sector por sector", resaltó Goransky.

Respecto de cómo impacta esta crisis en la situación de los trabajadores, se mostró cauto. "Cada empresa tiene su estrategia en relación a las licencias, no es fácil, no quiero anticiparme, no es bueno generar alarmas, buscamos algo consensuado. Y no es para que la población se empiece a preocupar porque no habrá gas en los domicilios. Estamos trabajando y vamos a hacer todo lo posible para ayudar ", resaltó.

Piden baja de impuestos

Goransky informó que este martes la UISJ se reunió con la ministra de Hacienda provincial, Marisa López. "Tenemos claro que habrá aumentos de energía, gas, gasoil, por lo que pedimos una disminución de impuestos, que sea paulatino, y que este aumento de productos afecte lo menos posible a la industria, que somos los que generamos empleo y producción".

El empresario se declaró optimista con obtener resultados oficiales: "Si tenemos una visión donde la generación de empleo, donde exportar, donde producir puede ayudar a generar más trabajo, a que baje el gasto público, algún círculo virtuoso de otros países que son modelo tenemos que empezar a copiar".