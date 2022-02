Avanza la denuncia contra Conti en el jury: dice que se defenderá

"Creo qué hay una mala interpretación de los hechos" dijo este miércoles Enrique Conti sobre el espíritu que tendrá su descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento, organismo que lo acaba de notificar de que tiene cinco días hábiles para ejercer su derecho a la defensa en el marco de la denuncia en su contra que podría terminar con la destitución de su cargo como vocal del Tribunal de Cuentas provincial.

El año pasado en plena campaña por las legislativas, Marcelo Arancibia de Consenso Ischigualasto, hizo la presentación contra Conti que milita en Juntos por el Cambio. Lo denunció por haber realizado actividades políticas cuando le está prohibido. La presentación se basa en el artículo 205 de la Constitución local, que expresa: "Los magistrados e integrantes del Ministerio Público no pueden participar en organizaciones ni actividades políticas, ni ejercer su profesión o desempeñar empleos, funciones y otras actividades dentro o fuera de la provincia, exceptuando la docencia universitaria". Arancibia adjuntó material fotográfico que muestra a Conti en varios actos de Juntos por el Cambio.

Enrique Conti con Marcelo Orrego en la presentación del armado de Juntos por el Cambio para las elecciones 2021.

Tras la espera de la conformación del Jurado de Enjuiciamiento con nuevos miembros, finalmente el presidente del organismo -que juzga a jueces, fiscales y funcionarios-, el cortista Guillermo De Sanctis, notificó este martes al ex bloquista de su situación. De hecho, aún el Jurado no decide si acusará o no al denunciado. De ahi puede venir un proceso que implique la suspensión de Conti mientras esté bajo el jury y el resultado final de este puede ser que sea destituido.

En este marco, en esta instancia inicial, Conti puede o no realizar el descargo, pero confirmó a Tiempo de San Juan que sí lo hará. No obstante se guardó los detalles diciendo que sus abogados conocen más que él sobre la argumentación que dará ante el Tribunal y que está todo en preparación.