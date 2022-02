Muerte del nene de 3 años en el camping Foro de Abogados: habló el presidente de la institución

Este lunes en Tribunales habló por primera vez el presidente del Foro de Abogados, Marcelo Nicolás Álvarez, por el trágico hecho que ocurrió el pasado diciembre de 2021 en el camping del Foro de Abogados donde murió Santiago Furlotti (3). “No hemos querido dar declaraciones por respeto a la familia y al dolor que deben estar pasando”, empezó diciendo Álvarez a Canal 13 San Juan.

El último jueves en Diario de Cuyo se salió la nota de un supuesto comunicado que la familia de Santiago había escrito en contra de las autoridades del Foro de Abogados; horas después el abogado de la familia (Fernández) desligó a la familia de que había hecho este mensaje. Ese mismo día, la fiscalía responsabilizó al bañero Juan Simón Molina -que estaba de turno el día que ocurrió el hecho- y lo imputó por el delito de homicidio culposo.

“No hemos querido dar declaraciones por respeto a la familia. Ahora analizaremos con el directorio como seguimos con este tema. No puedo dar declaraciones al respecto” empezó diciendo Álvarez a los periodistas.

Después expresó que siempre estuvo a disposición de la UFI Nº1 de Delitos Especiales, la cual lleva la investigación del caso, “Estamos a disposición de la justicia y se le entregó la documentación. Todo está a disposición de la UFI (Unidad Fiscal de Investigación) Hemos acreditado toda la documentación necesaria, aportando lo que nos han requerido y estamos a disposición” dijo nuevamente el presidente.

Esta mala noticia lo sorprendió mucho: “A todos nos tomó por sorpresa. Estamos dando lo mejor que tenemos. Es fuerte desayunarse con estas noticias. Estamos trabajando en lo institucional”.

Con respecto al comunicado que hizo la familia de Santiago Furlotti y que después fue desmentida por el abogado querellante, se dijo: “No tenemos nada que ocultar, la verdad que fue una declaración que sorprendió, después se supo que no vino por parte de la familia. No sabemos de quien es. No tenemos novedad al respecto”, señalo.

Finalmente dijo: “Siempre estuvimos acompañando a la familia. Estuvimos en contacto y hasta lo hicimos público en las redes. Desde el primer minuto acompañamos a la familia”.