El nuevo jefe de bloque de Diputados del Frente de Todos es un conocido de San Juan

La decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la jefatura de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados dejó al Gobierno nacional en off side. En una maratónica negociación, el presidente Alberto Fernández nombró al sucesor: el santafesino Germán Martínez. El hombre es un conocido de San Juan. Estuvo involucrado en el conflicto entre Nación y Provincia por la Estancia Manantiales, en Calingasta.

En menos de 24 horas, Fernández logró acordar con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, el nombre del nuevo soldado al frente de la bancada oficialista. Martínez no es un albertista de primer hora, pero pertenece a La Corriente, un espacio que tiene diálogo fluido con ese sector. Viene del palo del ex ministro de Defensa, Agustín Rossi. No es legislador conocido por la opinión pública. Saltó a la luz cuando defendió el proyecto de Presupuesto 2022.

Hoy recibí a Germán Martínez, el nuevo presidente del bloque del @FrenteDeTodos. Su compromiso y trayectoria son muy valiosas para profundizar los consensos y trabajar por leyes que mejoren la vida de las argentinas y argentinos. pic.twitter.com/CbeSIc9zd2 — Alberto Fernández (@alferdez) February 1, 2022

Sobre su nuevo rol, el Presidente publicó en las redes sociales el pedido que le hizo: "Que profundice el enorme trabajo que hizo Máximo. Trabajo por el que estoy muy agradecido y que sé que va a continuar". En el Gobierno creen que es un dirigente que cree en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -que fue el motivo de la salid de Kirchner- y que también puede contener al ala K.

El legislador nacional santafesino asumió en 2019 y estará hasta el 2023. En el ínterin, tomó contacto con diputados sanjuaninos cuando se planteó que la Estancia Manantiales fuera una reserva natural del Ministerio de Defensa. El autor de la iniciativa, que contemplaba otros puntos del país, era justamente Martínez. Con él trabajaron los representantes de San Juan para que esto no ocurriera. Principalmente, porque afectaba de lleno todas las actividades económicas de la zona y, con ello, a 250 familias locales.

Parte de la Estancia Manantiales.

En un inicio, el proyecto generó malestar en San Juan y particularmente en la comunidad de Manantiales, donde se desarrollan históricamente actividades turística y donde hay exploraciones mineras. El gobernador Sergio Uñac puso manos a la obra e instruyó a los legisladores para que la provincia no se vea perjudicada. Finalmente, hubo acuerdo en una propuesta superadora que se logró en el trabajo mancomunado entre Nación y Provincia. Una vez más, el ahora titular del bloque oficialista fue clave.

El diputado nacional, Walberto Allende, contó a este medio que conoce bien a Martínez. "Fue el nexo, en su momento, con el Ministerio de Defensa de la Nación en todo lo que tenía que ver con el convenio que firmó la provincia de San Juan, que firmó el gobernador, por el tema de Manantiales". Cabe recordar que el pacto establece que, de las 382.992 hectáreas que tiene Manantiales, 121.400 hectáreas se asignaron a la creación Reserva Natural de la Defensa (RND). Mientras que las 262.000 hectáreas restantes quedaron bajo la administración de la Provincia, con participación de Defensa y la Municipalidad de Calingasta.

Allende calificó a su par en el Congreso como "un hombre diálogo" y garantizó el apoyo. "Los que integramos el Frente de Todos vamos a tener el mayor de los compromisos para poder buscar la unidad que tanta falta nos hace", dijo el sanjuanino. También resaltó que es "del Interior". "Me parece importante la decisión que ha tomado el presidente de la Cámara con el Presidente de la Nación, así que el total apoyo en este nuevo desafío", comentó.