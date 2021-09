PASO 2021: Walberta, la siesta y otras anécdotas de los candidatos del Frente Todos

Los seis precandidatos del Frente de Todos Walberto Allende, Fabiola Aubone, Luis Rueda, Marita Benavente, Marcelo Trujillo y Noelia Tortarolo contaron las mejores anécdotas que les dejó esta campaña. Las PASO implicó dentro del Frente Todos caminar sin un candidato porque Allende contrajo coronavirus en agosto. Lo que contó cada uno.

Walberto Allende

"La primera casa que visité en el barrio Güemes una señora preguntaba dónde estaba yo. Apenas me vio me dijo que gracias a una gestión su hijo se había salvado de un tema médico, me contó que tenía 18 años e iba a ingresar en la policía. Me dijo que yo había autorizado un viaje de ella y su hijo al hospital Garrahan y después los visité. El chico estaba muy grave y se salvó. Me alegré muchísimo. Una tarde que comenzamos bárbaro".

Fabiola Aubone

"Hay de todo tipo, en algún momento cuando Walberto se enfermó fue todo un tema para la estructura y en una de las primeras visitas que hicimos nos presentaron y dijeron: -Acá están nuestros candidatos, Walberta. Somos una lista muy plural, los seis hemos salido a la calle a militar, es muy bueno que los ciudadanos sepan quiénes somos".

Luis Rueda

"Estuve en una actividad y uno de los chicos agarró el micrófono y dijo: -Es la primera vez que agarro el micrófono, me puse nervioso y no sé qué decir. Me hizo acordar a mí cuando empecé, cuando era difícil expresarse en público y me pidió que el gobierno escuche todo, incluso las críticas. Yo le conté que cuando me inicié en política fue con una crítica al gobierno, en aquel momento no había Facebook, no había redes sociales, lo hice a través de la carta al lector a Diario de Cuyo. Tenía 19 años, era productor y como no existían las redes. Me llamaron del Ministerio de la Producción por esa carta al lector. Ese recuerdo demuestra que cuando se critica pero se hace con respeto, suceden cosas. En aquel momento me invitaron a formar parte de una cooperativa para la empacadora de ajo de Pocito. Estuve cuatro años de presidente de la cooperativa y eso fue lo que le conté".

Marita Benavente

"Hay miles, se produce una fraternidad muy interesante entre los candidatos y candidatas. Una que nos hizo reír mucho sucedió cuando no estaba Walberto porque tenía Covid. Una de las personas que estaba abriendo la caminata, lo reciben en una casa, están todos los candidatos y los presentan y ahí dicen: -Acá está Walberta. Se referían a Fabiola, nos empezamos a matar de la risa, no era Walberto era Fabiola. Hay gente que nos regala cosas, también hay anécdotas tristes. Nos reciben en Rawson en una casa en donde dos personas habían fallecido de coronavirus y aún así iba a ir a votar".

Marcelo Trujillo

"Anécdotas hubo muchísimas pero en una de las caminatas interrumpimos una siesta. Nos recibieron en pijama, estaban viendo la tele bajita pero cuando llegamos despertaron a toda la familia":

Noelia Tortarolo

"Me pasó en Rivadavia, iba caminando con los compañeros, pensé en adelantarme un poco. Veo en la otra cuadra que había movimiento, que estaban esperando desde hacía rato. Entro a una casa, me recibe el vecino pero los votos sobre la mesa eran de la oposición. Les pedí el perdón a los otros colegas, fue de despistada, resalto mucho el respeto, me disculpé y les desee lo mejor".