PASO 2021: tres de cada 10 sanjuaninos habilitados dice que no va a votar

Este domingo 12 de septiembre Argentina desarrollará las primeras elecciones legislativas del año, las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Serán las primeras en contexto de pandemia por lo que, sin lugar a dudas, serán atípicas.

Si bien se dispuso un protocolo especial que incluye estrictos controles y horarios especiales para los grupos de riesgo, entre otros, según una encuesta realizada por Tiempo de San Juan, tres de cada diez sanjuaninos habilitados para votar asegura que no participará de las elecciones.

Según el relevamiento, del total de los 4696 votantes, el 30% aseguró que no votará el próximo domingo. De ese total, el 25% aseguró que no lo hará porque "no quiero y no me importan las sanciones"; mientras que el 3% y 2% restantes no votarán porque "estoy dispensado por otras razones" y "porque tengo COVID o soy contacto estrecho" respectivamente. Esto último no es un dato menor, porque es la primera vez que se incluye entre las dispensas el hecho de estar afectado por la pandemia, por obvias razones sanitarias. Así, ese 2% representa a unos 93 sanjuaninos dijeron estar en esa situación en el presente sondeo.

Si bien, por otro lado, el 70% de los participantes confirmó que sí participará de las elecciones legislativas, el 37% de ese total aseguró que lo hará "porque es obligatorio, si no no iría". El 33% restante votará porque "me gusta y debo ir", según las respuestas de los lectores.